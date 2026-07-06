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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4 شهداء و16 مصابا في قصف إسرائيلي لمركبة في مواصي مدينة خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

أفادت مستشفيات ناصر والهلال الميداني بوصول 4 شهداء و16 مصابًا في قصف إسرائيلي لمركبة في مواصي مدينة خان يونس.


وحدث قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة شمالي مدينة خان يونس.

وسبق ذلك أن قالت هيئة الإسعاف والطوارئ بغزة بوصول مصابين في قصف إسرائيلي لمركبة في شارع الرشيد بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأمس، أفاد مسؤولون بوزارة الصحة، بأن غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن اسشتهاد فلسطينيين اثنين على الأقل في مدينة غزة يوم الأحد.

وقال مسعفون إن الشخصين قُتلا عندما استهدفت غارة جوية مجموعة من الأشخاص على طريق عمر المختار في قلب المدينة، شمال القطاع. وأضافوا أن عدداً آخر أصيب بجروح.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق فوري على الحادث.

شنت إسرائيل غارات متكررة على غزة منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية مع حماس في أكتوبر من العام الماضي2025، مُدعيةً أنها تستهدف المسلحين الذين يُهددون جنودها في غزة أو الذين شاركوا في هجوم عام 2023.

اتهمت حماس إسرائيل بانتهاك وقف إطلاق النار، بينما صرّح نيكولاي ملادينوف، مبعوث مجلس السلام إلى غزة الذي عينه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن كلا الطرفين انتهكا الاتفاق.

وصل الصراع بين إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود في محادثات غير مباشرة حول تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تشمل نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي.

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ قبل ثمانية أشهر، قُتل أكثر من 1060 فلسطينيًا، معظمهم من المدنيين، وأربعة جنود إسرائيليين في غزة، وفقًا لإحصاءات من كلا الجانبين. 

مستشفيات ناصر والهلال شهيدين قصف إسرائيلي مواصي مدينة خان يونس

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