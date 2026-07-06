شاهد | أهداف مباراة النرويج والبرازيل .. والسيليساو خارج كأس العالم

نجح منتخب النرويج في الفوز على منافسه منتخب البرازيل، من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما أهدر منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم.

وفي نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للبرازيل أحرزها البديل نيمار داسيلفا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

جميع اهداف مباراة البرازيل والنرويج في كأس العالم ٢٠٢٦ pic.twitter.com/bDDhJXZOMa — كأس العالم 2026 (@worldcuparabi) July 6, 2026

ويلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك التي تقام في الثالثة من فجر الاثنين.

وخاض البرازيل المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل، سانتوس

الوسط: جيماريش، كاسيميرو، ريان

الهجوم: مارتينيلي، فينيسيوس جونيور، كونها

وخاض منتخب النرويج المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

خط الدفاع: جوليان رايرسون، أجير، توربيورن هيجيم، وولف

خط الوسط: بيرجي، مارتن بيرج، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث، أنطونيو نوسا، إرلينج هالاند