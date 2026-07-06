عقب أزمة الشاطبي.. الأطباء تضع ميثاقا من 13 بندا لولادة آمنة وكريمة

أعلنت النقابة العامة للأطباء انتهاء اللجنة المشتركة، التي شُكِّلت عقب ورشة العمل التي استضافتها النقابة في 23 يونيو الماضي تحت عنوان «قَسَم الطبيب وحق المرأة المصرية في ولادة آمنة وكريمة»، من إعداد الميثاق الوطني لتعزيز الرعاية الآمنة والكريمة أثناء الحمل والولادة، بهدف ضمان حق المرأة في ولادة آمنة وكريمة، والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للأمهات.

جاء ذلك بمشاركة ممثلين عن النقابة والمجالس القومية المعنية والجمعيات العلمية المصرية المتخصصة في أمراض النساء والتوليد والصحة العامة، تمهيدا لرفعها إلى الجهات المعنية وتعميمها على جموع الأطباء، لتنفيذها.

وشددت هذه التوصيات على الاعتراف بحق كل امرأة في الحصول على ولادة آمنة وكريمة، وإنشاء خط ساخن وطني وآلية فعالة وسرية للإبلاغ عن أي شكاوى أو تصرفات غير مقبولة أثناء الحمل والولادة، مع ضمان سرعة الاستجابة والمساءلة.

وتضمنت التوصيات ما يلي:

1. الاعتراف بحق كل امرأة في مصر في الحصول على رعاية آمنة وكريمة أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة، وإدراج هذا الحق ضمن السياسات والمعايير الوطنية للرعاية الصحية.

2. اعتماد الميثاق الوطني للرعاية الآمنة والكريمة، وتطبيقه في جميع المنشآت الصحية الحكومية والجامعية والأهلية والخاصة، مع دليل تطبيقي موحد للتنفيذ.

3. توفير الرعاية التوليدية (قبل وأثناء وبعد الولادة) مجانا في المستشفيات الحكومية، أسوة بالمستشفيات الجامعية.

4. توفير بيئة ولادة آمنة تحفظ خصوصية المرأة وكرامتها، مع ضرورة توفير أدوية ووسائل تخفيف آلام الولادة المعتمدة دوليا ومحليا، فضلا عن الدعم النفسي، وإمكانية وجود مرافق أو داعم للولادة وفق الضوابط المعتمدة.

5. تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأم وواجباتها، ونشر ثقافة الولادة الطبيعية والرعاية الآمنة من خلال برامج التثقيف الصحي ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

6. بناء مجتمع داعم للولادة الآمنة من خلال إشراك الأسرة، ومقدمي الرعاية الصحية، والجمعيات العلمية، والنقابات المهنية، والمجالس القومية، والإعلام في نشر ثقافة الاحترام والدعم للأم أثناء الحمل والولادة.

7. ضمان حصول جميع السيدات على معلومات واضحة ومبسطة، وتطبيق الموافقة المستنيرة الحقيقية قبل التدخلات الطبية غير الطارئة، بما يدعم مشاركة المرأة في اتخاذ القرار.

8. الالتزام بالإرشادات الإكلينيكية الوطنية وتطبيق الممارسات القائمة على الدليل العلمي، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية، وتشجيع الولادة الطبيعية، والحد من التدخلات والقيصريات غير المبررة طبيًا.

9. إنشاء آلية وطنية موحدة وفعالة لتلقي الشكاوى والبلاغات، تشمل خطًا ساخنًا يعمل على مدار الساعة، مع ضمان السرية، وسرعة التحقيق، وحماية المبلغين، واستخدام نتائج الشكاوى في تحسين جودة الخدمات.

10. الاستثمار في تدريب وتمكين مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين بيئة العمل، وتوفير الحماية المهنية والقانونية لهم، وتعزيز ثقافة الاحترام والعمل الجماعي بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية المقدمة.

11. إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وضمان حصولهن على خدمات صحية عادلة وآمنة دون أي شكل من أشكال التمييز.

12. إنشاء نظام وطني لقياس جودة الرعاية التوليدية الآمنة والكريمة، وجمع البيانات من جميع المنشآت الصحية، وإصدار تقارير دورية لدعم اتخاذ القرار والتحسين المستمر.

13. تشكيل لجنة وطنية دائمة تضم الجهات الحكومية، والمجالس القومية، والنقابات المهنية، والجمعيات العلمية، لمتابعة تنفيذ الميثاق، وتقييم أثره، ومراجعته وتحديثه بصورة دورية.