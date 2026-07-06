بعد إقصاء البرازيل.. هالاند: الفوز لحظة استثنائية في تاريخ النرويج

واصل النجم النرويجي إيرلينج هالاند كتابة فصل جديد في تاريخ كرة القدم ببلاده، بعدما لعب دور البطولة في تأهل منتخب النرويج إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز المفاجئ على منتخب البرازيل، ليقود احتفالات تاريخية داخل أرض الملعب مع الجماهير.

وتصدر مهاجم مانشستر سيتي مشهد الاحتفالات عقب صافرة النهاية، حيث شارك زملاءه وأنصار المنتخب النرويجي الاحتفال التقليدي المعروف باسم "تجديف الفايكنج"، في لقطة جسدت حجم الإنجاز الذي حققه المنتخب ببلوغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وعقب المباراة، أعرب هالاند عن سعادته الكبيرة بما تحقق، مؤكدًا أن المنتخب النرويجي أثبت قدرته على مقارعة كبار المنتخبات، بعدما نجح في الإطاحة بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وأشار المهاجم النرويجي إلى أن التأهل يمثل لحظة استثنائية في تاريخ الكرة النرويجية، مؤكدًا أن اللاعبين كانوا يؤمنون بقدرتهم على صناعة المفاجأة، رغم صعوبة المهمة أمام منتخب بحجم البرازيل.

وأوضح صاحب الـ25 عامًا أنه يشعر بالفخر بتمثيل منتخب بلاده، معتبرًا أن ما يعيشه المنتخب في البطولة يتجاوز كل الأحلام التي راودته منذ بداية مسيرته الدولية.

وأضاف أن الفوز على البرازيل كان أمرًا بدا مستحيلًا بالنسبة له في السابق، إلا أن الروح الجماعية والإصرار داخل المنتخب غيّرا كل التوقعات، ليصبح الحلم حقيقة على أرض الملعب.

وعلى المستوى الفني، واصل هالاند تقديم عروضه المميزة طوال البطولة، بعدما سجل هدفين في شباك العراق خلال الجولة الأولى، قبل أن يكرر الثنائية أمام السنغال، كما أحرز هدف الفوز أمام كوت ديفوار في دور الـ32، قبل أن يواصل تألقه بهدف جديد في مرمى البرازيل منح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وأشاد هالاند بقرار المدير الفني ستوله سولباكن بإراحته في المباراة الأخيرة من دور المجموعات، معتبرًا أن الخطوة منحته الجاهزية الكاملة لخوض المواجهات الإقصائية بأفضل صورة.

واختتم نجم مانشستر سيتي تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب النرويجي يعيش واحدة من أهم لحظاته التاريخية، معربًا عن أمله في مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز أكبر خلال البطولة.

ويواصل هالاند تألقه على صعيد الأرقام، بعدما رفع رصيده إلى 7 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، ليتقاسم صدارة ترتيب الهدافين مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، كما وصل إلى 62 هدفًا بقميص منتخب النرويج خلال 54 مباراة دولية، بينها 27 هدفًا في آخر 14 مباراة.

ويضرب المنتخب النرويجي موعدًا مرتقبًا مع منتخب إنجلترا في الدور ربع النهائي يوم 11 يوليو بمدينة ميامي، في مواجهة يأمل خلالها هالاند في مواصلة قيادة "الفايكنج" نحو كتابة تاريخ جديد في كأس العالم.