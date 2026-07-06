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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا الدولي: موسم حرائق الغابات المبكر بدأ في جنوب أوروبا بسبب موجة حر جديدة

حرائق الغابات
حرائق الغابات
أ ش أ

 ذكر راديو (فرنسا الدولي) ، اليوم /الاثنين/ ، أن موسم حرائق الغابات المبكر بدأ في جنوب أوروبا والتي تشهد موجة حر جديدة .. مشيرا إلى أن هناك حريقا لا يزال مشتعلا حتى صباح اليوم في جنوب فرنسا، مما أدى إلى تعطيل سباق طواف للدراجات وتمت السيطرة على حريقين آخرين في إسبانيا والبرتغال.

وأفاد الراديو - في تقرير له - بأنه في فرنسا، التهم الحريق الذي اندلع مساء أول /السبت/ في سلسلة جبال وعرة بالقرب من /مونت كانيغو/ (أعلى قمم جبال البرانس الشرقية في جنوب فرنسا بالقرب من الحدود الإسبانية) نحو 4500 هكتار، مما أسفر عن إصابة رجل إطفاء وأحد السكان بجروح خطيرة.

من جانبها، صرحت محافظة جبال البرانس الشرقية بجنوب فرنسا بأنه "لا تزال الأحوال الجوية غير مواتية وتتطلب استمرار حشد فرق الطوارئ على نطاق واسع".. مضيفة أنه "طلب من سكان 26 بلدية إخلاء منازلهم".

ودفع تقدم الحريق السلطات الفرنسية إلى إصدار أوامر بإخلاء نحو 10 آلاف و500 شخص، من سكان سلسلة /جبال أسبرس/ ( سلسلة جبال فرعية خلابة تقع في منطقة البيرينيه الشرقية جنوبي فرنسا،) وبلدة /إيل سور تيت/ الفرنسية.

ويقع الحريق على بعد بضعة كيلومترات من بلدية /ليه أنجل/ الفرنسية (والتي تشتهر بكونها منتجعا رائعا للتزلج يقع في جبال البرانس الشرقية) حيث من المقرر وصول المرحلة الثالثة من سباق فرنسا للدراجات، التي تنطلق من /غرانولييه/ بإسبانيا، يوم الاثنين الساعة 3:00 مساء بتوقيت جرينتش.

بدوره، أعلن محافظ البيرينيه الشرقية "بيير رينو دي لا موث" في مؤتمر صحفي "أنه نتيجة لذلك، ستقتصر المرحلة، على الأراضي الفرنسية، على مرور الدراجين والمركبات الضرورية لتنظيم السباق فقط، ودون حضور جماهيري".

ويكافح نحو 700 رجل إطفاء و200 مركبة برية و10 طائرات تقريبا الحريق. وقد اندلع هذا الحريق المفاجئ في الوقت الذي عادت فيه مقاطعة /بيرينيه أورينتال/، مثل 6 مقاطعات أخرى في فرنسا، إلى حالة التأهب البرتقالية لموجة الحر. ويخضع ما مجموعه 16 مقاطعة في الجنوب والغرب اليوم /الاثنين/ لتحذير برتقالي من موجة الحر، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة محليا إلى 40 درجة مئوية.

ويشتعل حريقان آخران أصغر حجما في الوقت نفسه في المناطق الجنوبية والغربية الوسطى. معظم الحرائق ناجمة عن أنشطة بشرية، وفقا لرجال الإطفاء، إلا أن انتشارها يتفاقم بسبب تزايد وتيرة موجات الحر والجفاف نتيجة لتغير المناخ. وفي عام 2025، بلغت المساحة التي دمرتها حرائق الغابات في أوروبا رقما قياسيا قدره 550ر034ر1 هكتارا.

وعلى الجانب الآخر من الحدود، اندلع حريق الجمعة الماضية في إسبانيا بالقرب من منطقة /كوستا برافا/ السياحية، والتهم 2200 هكتار. وتمت السيطرة عليه أمس /الأحد/ بحسب رجال الإطفاء. وفي منتصف النهار، رفعت السلطات الإغلاق المفروض على نحو 10 بلدات حول /لا بيسبال دي إمبوردا/ بالقرب من /جيرونا/ على بعد نحو 20 كيلومترا من ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما سمح للسكان بالعودة إلى منازلهم.

ويرجح أن يكون الحريق ناجما عن إهمال، وقد ألقت السلطات القبض على شخص واحد، وأشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أنه قد يكون عامل استخدم آلة تجليخ زاوية في منطقة محظورة. وأطلق سراح الرجل بكفالة، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وفي شمال البرتغال، اندلع حريق غابات هائل منذ ثلاثة أيام في /فوزيلا/ بمنطقة /فيسيو/. وقد أتى الحريق على ما لا يقل عن 13 ألف هكتار من الغطاء النباتي، إلا أن "الوضع تحسن" أمس /الأحد/، وفقا للسلطات التي تقدر أن نحو 80% من الحريق تحت السيطرة.

وبسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت البرتغال منذ الأربعاء الماضي، شهدت في الأيام الأخيرة أول حرائق غابات كبيرة هذا الصيف، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص على الأقل، بينهم مدنيان، وقد طلبت السلطات تعزيزات من أوروبا.

وفي اليونان، حذرت السلطات من خطر "مرتفع للغاية" لاندلاع حرائق أمس /الأحد/ بسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية، ولا يزال رجال الإطفاء يكافحون النيران في مصنعين بمدينة /سالونيك/ إحدى أكبر مدن شمال شرق البلاد، بعد السيطرة على حريق غابات.. وبحسب رجال الإطفاء، فقد اندلع ما مجموعه 60 حريقا في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولكن تمت السيطرة على معظمها بسرعة.

حرائق الغابات جنوب أوروبا موجة حر جديدة

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