17 محضرًا في حملة رقابية مكثفة على مخابز عزبة السعدية ومنشية الأوقاف ودخميس بالمحلة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملة التموينية والرقابية المكثفة التي نُفذت استجابةً لشكاوى أهالينا بشأن وجود مخالفات بعدد من المخابز البلدية المدعمة بالمناطق النائية التابعة لمركز المحلة الكبرى، وذلك في إطار توجيهاته المستمرة بإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات التموينية عن تحرير 12 محضرًا، حيث تبين بمخبز عزبة السعدية وجود نقص في وزن الرغيف بمقدار 19 جرامًا، وعدم وجود لوحة بيانات تشغيل، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين. كما تم تحرير محضرين بمخبز بمنشية الأوقاف لنقص وزن الرغيف بمقدار 9 جرامات وعدم وجود لوحة تشغيل، فيما تم رصد توقف جزئي عن الإنتاج وعدم نظافة أدوات العجين بمخبز آخر بالقرية. كما أسفرت الحملة بقرية دخميس عن تحرير مخالفة لنقص وزن الرغيف بمقدار 12 جرامًا وعدم وجود لوحة تشغيل، إلى جانب مخالفتين أخريين لعدم وجود لوحة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين بمخبز آخر بالقرية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما قامت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمرور على المخابز المستهدفة، وأسفرت الحملات عن تحرير 5 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر المحررة خلال الحملة إلى 17 محضرًا.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات اليومية على المخابز البلدية المدعمة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة انتظام العمل، والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية، وعدم التلاعب بحصص الدقيق البلدي المدعم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن جودة رغيف الخبز وصون حقوق أهالينا.