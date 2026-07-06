مصرع ستة أشخاص جراء انهيار مبنى في مدينة "مومباي" الهندية بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن مسئولون في الهند اليوم /الإثنين/ مصرع ستة أشخاص بينهم أطفال جراء انهيار مبنى في مدينة "مومباي" بعد هطول أمطار غزيرة على المدينة على مدار الأيام الماضية مما تسبب في غمر الطرق بالمياه وأجبر السلطات على إغلاق المدارس والجامعات.

ونقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن عمدة "مومباي" ريتو تاودي قولها إن مبنى سكنيا متهالكا انهار يوم أمس /الأحد/ في شرق مدينة المدينة مما أدى إلى احتجاز عدد من السكان تحت الأنقاض.

وحثت تاودي السكان على البقاء داخل منازلهم للحفاظ على أرواحهم، حيث أن الرياح القوية المصاحبة للأمطار الموسمية قد تتسبب في سقوط الأشجار ووقوع حوادث أخرى.

بدورها، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأحمر لمدينة "مومباي" حيث توقعت استمرار هطول الأمطار الغزيرة وهبوب رياح قوية.



