اجتماع طارئ لغرفة صناعة السينما لبحث تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر

أقامت غرفة صناعة السينما برئاسة المنتج هشام عبدالخالق وبحضور عدد من منتجي صناعة السينما والفن في مصر إجتماعا طارئا، لإلقاء الضوء على تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر، وماله من آثار سلبية على صناعة السينما وعلي بيع المصنفات الفنية للمنصات.

تفاصيل الاجتماع

وحضر الاجتماع ما يزيد عن ٤٠ منتج بالإضافة الي حضور ممثلي للقنوات والمنصات وإبراهيم ابو ذكري كرئيس اتحاد المنتجين العرب وحضر الإجتماع كل من المنتجين إسعاد يونس، واحمد السبكي، ومدحت العدل، ووليد صبري، وشاهيناز العقاد، و محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزي، وجابي خوري، وممدوح السبع، واحمد الجنايني، وطارق الجنايني، وصفي الدين محمود وممثلين لعدد من الشركات منها اوسكار وسينرجي وفيلم سكوير والصباح للإنتاج وغيرهم من المنتجين، والغرفة بصدد إصدار بيان حول هذا الأمر.