قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة
إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية
بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة
التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
بعد زيادته 15%.. أنواع المعاشات والمستحقين
تحذير عاجل.. الإرشاد البيطري يكشف خطوات مهمة لتفادي انتشار الثعابين في الحر
بالمجان وبدون تشفير.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم
فرحة بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بعد امتحان مادة التوحيد
الأوقاف: إقبال كبير على دولة التلاوة في الموسم الثاني.. ومد التصفيات إلى 5 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد عبدالوهاب: "الساحل الشرير" ليس أول عمل يجمعني بأشرف عبدالباقي.. صور

مسرحية الساحل الشرير
مسرحية الساحل الشرير
أحمد إبراهيم

تتواصل حاليًا التحضيرات على قدم وساق لمسرحية "الساحل الشرير"، التي يشارك في بطولتها أحمد عبدالوهاب إلى جانب الفنان أشرف عبدالباقي، وكارولين عزمي، وكريم عفيفي، وإبرام سمير. المسرحية من تأليف كريم سامي (كيمز) وأحمد عبدالوهاب، وإخراج أشرف عبدالباقي، ومن المقرر أن تنطلق أولى عروضها في الساحل الشمالي يومي 9 و10 يوليو الجاري، وتستمر طوال موسم الصيف، وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي ساخر، يناقش المفارقات الاجتماعية في الساحل الشمالي.

وعن تعاونه مع الفنان أشرف عبدالباقي في المسرح، قال أحمد عبدالوهاب: “الساحل الشرير ليس أول عمل يجمعني بالأستاذ أشرف عبدالباقي، فقد كانت بدايتي معه من خلال الكتابة في مشروع مسرح مصر. كتبت وقتها إحدى المسرحيات، وأبدى إعجابه الشديد بها، ومنذ ذلك الحين بدأت مشاركتي بشكل دائم في مسرح مصر، بداية من الموسم الخامس، ثم شاركت في كتابة الموسم السادس بالكامل.”

أحمد عبدالوهاب يتحدث عن مسرحية الساحل الشرير

وأضاف: "استمرت كتابتي لمسرحياته بعد ذلك، إذ كان يطلب منا كتابة مشاريعه الجديدة، مثل مشروع "صباحية مباركة" لعلي ربيع، ومسرحية "شمسية وأربع كراسي" التي عُرضت خلال موسم الصيف في الساحل الشمالي، وكذلك مسرحية "مثلث برهومة" التي قُدمت ضمن موسم الرياض، إلى جانب مسرحيات اللوكاندة، ويمكنني القول إنني، إلى جانب كريم سامي، كنت جزءًا أساسيًا من كتابة معظم المسرحيات التي قدمها خارج مسرح مصر، وخلال هذا المشروع كتبنا ما يقرب من 20 مسرحية، إلى جانب مسرحيات آخري منها آنستونا، بطولة دنيا سمير غانم."

وحول مسرحية "الساحل الشرير"، قال عبدالوهاب: “الأستاذ أشرف عبدالباقي طلب منا العمل على المسرحية مع بداية موسم الصيف. وكان لديّ وكريم سامي نص مكتوب بالفعل، فقمنا بإجراء بعض التعديلات عليه ليتناسب مع أجواء الساحل الشمالي وجمهوره، وأضافنا تفاصيل جديدة إلى القصة الأساسية مستوحاة من أجواء الموسم الصيفي هناك، مع توظيف المقارنات المتداولة حاليًا بين (الساحل الطيب) و(الساحل الشرير) في إطار كوميدي خفيف.”

وأكد عبدالوهاب ارتباطه الكبير بالمسرح، قائلًا: “المسرح له فضل كبير في تكويني الفني، وله مكانة خاصة جدًا عندي. وأعتقد أن معظم الممثلين تكون بداياتهم من خلال المسرح، فهو بحق (أبو الفنون). هذه التجربة تمنح الممثل رصيدًا كبيرًا من الخبرة يساعده في رحلته الفنية بعد ذلك. وأنا شخصيًا أحب أن أستمر في تقديم المسرح دائمًا، لأنه يجدد طاقتي باستمرار، ويخلق علاقة مباشرة مع الجمهور، وأستمتع جدًا بردود أفعالهم اللحظية.”

أشرف عبدالباقي أحمد عبدالوهاب الفنان أشرف عبدالباقي الفنان أحمد عبدالوهاب مسرحية الساحل الشرير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

الكهرباء

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء ترسل رسائل نصية والتحويل يبدأ فورًا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

الثعابين

تحذير عاجل بعد انتشار صور الثعابين.. أسباب ظهورها وكيف تحمي منزلك

العذراء

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 6 يوليو 2026: سماع كلمات مُطمئنة

أكواب الكوكيز الباردة

حضريها لأطفالك في البيت.. طريقة عمل أكواب الكوكيز الباردة

بالصور

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد