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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ويجز يكشف أسباب أزمة حفله في العراق.. تفاصيل

المطرب ويجز
المطرب ويجز
أحمد إبراهيم

أصدر ويجز منشورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يكشف فيه عن تطورات أزمة حفله الذى كان من المقرر إقامته فى العاصمة العراقية بغداد. 

وأوضح ويجز، فى منشوره : «تم التعاقد فى وقت سابق مع شركة الأضواء الخيالية للدعاية والإعلان والتوزيع الفنى لتنظيم الحفل، الذى كان مقررًا إقامته يوم 28 مايو 2026، إلا أنه أُلغى قبل موعده بأيام لأسباب تخص الشركة المنظمة، وليس له أو لفريق عمله».

وأضاف ويجز : «منذ إلغاء الحفل، وصلتنا العديد من الشكاوى والاستفسارات من حاملى التذاكر بشأن عدم استرداد قيمتها. ورغم مرور أكثر من شهر على الإلغاء، لا تزال الجهة المنظمة تتأخر فى إنهاء إجراءات رد قيمة التذاكر إلى أصحابها».

وأوضح ويجز فى بيانه: «نؤكد أن مسؤولية استرداد قيمة التذاكر تقع على عاتق الجهة المنظمة، ونطالبها بسرعة إنهاء هذا الملف وإعادة جميع المبالغ المستحقة إلى أصحابها دون أى تأخير وفى حال استمرار الجهة المنظمة فى عدم رد قيمة التذاكر إلى أصحابها، فإننا سنباشر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى جمهورية العراق، بالتنسيق مع الجهات المختصة ومستشارينا القانونيين، نتمنى أن يتم حل هذه الأزمة فى أقرب وقت، ونتطلع إلى لقاء جمهور العراق قريبًا فى ظروف أفضل».

زواج ويجز 

وكان قد أعلن الفنان ويجز  عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ويجز  ببصمة عقد القران دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق علي الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وكشف الفنان ويجز عن تأجيل حفله مع الفنان الكبير محمد منير، والمقرر إقامته في دبي، بسبب تعرض الأخير لنزلة شعبية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الاستوري عبر موقع انستجرام، قائلًا: نتمنى الشفاء العاجل للكينج محمد منير، التذاكر صالحة للاستخدام في الموعد الجديد للحفل مع إتاحة خيار الاسترجاع.

ويجز الفنان ويجز أعمال ويجز أغاني ويجز حفل ويجز

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