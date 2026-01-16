قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول ظهور لـ ويجز وزوجته بعد إعلان ارتباطه

ويجز
ويجز
أحمد البهى

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان ويجز برفقة زوجته، تردد أنه أثناء قضاء شهر العسل. 

وكان قد أعلن الفنان ويجز  عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ويجز  ببصمة عقد القران دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق علي الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وكشف الفنان ويجز عن تأجيل حفله مع الفنان الكبير محمد منير، والمقرر إقامته في دبي، بسبب تعرض الأخير لنزلة شعبية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الاستوري عبر موقع انستجرام، قائلًا: نتمنى الشفاء العاجل للكينج محمد منير، التذاكر صالحة للاستخدام في الموعد الجديد للحفل مع إتاحة خيار الاسترجاع.

ويجز الفنان ويجز زواج ويجز

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

