أول ظهور لـ ويجز وزوجته بعد إعلان ارتباطه

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للفنان ويجز برفقة زوجته، تردد أنه أثناء قضاء شهر العسل.

وكان قد أعلن الفنان ويجز عن زواجه، بصورة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر ويجز ببصمة عقد القران دون الكشف عن وجه زوجته، وعلق علي الصورة كاتبا: الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات.

وكشف الفنان ويجز عن تأجيل حفله مع الفنان الكبير محمد منير، والمقرر إقامته في دبي، بسبب تعرض الأخير لنزلة شعبية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الاستوري عبر موقع انستجرام، قائلًا: نتمنى الشفاء العاجل للكينج محمد منير، التذاكر صالحة للاستخدام في الموعد الجديد للحفل مع إتاحة خيار الاسترجاع.