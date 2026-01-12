بعد تأجيل حفله مع محمد منير.. ويجز: التذاكر صالحة للموعد الجديد

كشف الفنان ويجز مع تأجيل حفله مع الفنان الكبير محمد منير، والمقرر اقامته في دبي، بسبب تعرض الاخير لنزلة شعبية.

ونشر ويجز من خلال خاصية الاستوري عبر موقع انستجرام، قائلًا: نتمنى الشفاء العاجل للكينج محمد منير، التذاكر صالحة للاستخدام في الموعد الجديد للحفل مع إتاحة خيار الاسترجاع.

أعلن محمد منير تأجيل حفله مع ويجز، الذي كان من المقرر إقامته فى دبي يوم 17 يناير 2026.

وكتب محمد منير عبر ستوري فيسبوك: إلى جمهوري الحبيب تم تأجيل حفل أرينا بدبي المقرر اقامته يوم ١٧ يناير ٢٠٢٦، لظروف طارئة خارجة عن إرادتي نزله شعبية).

وتابع: سيتم الإعلان عن الموعد الجديد للحفل قريباً .