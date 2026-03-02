قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتصوير شاب بعد الاعتداء عليه

محكمة شبين الكوم
محكمة شبين الكوم
مروة فاضل

تباشر محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية ثاني جلسات محاكمة المتهمين بالتعدي على شاب جنسيا وتصويره ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى تخلصه من حياته بحبة الغلة. 

يأتي ذلك بعد تأجيل أولي جلسات المحاكمة لتعذر وصول المتهمين الي المحكمة. 

تعود تفاصيل الواقعة الي شهر سبتمبر الماضي، حيث تخلص شاب يبلغ من العمر 20 عاما، ويعمل سائقا، من حياته إثر تناوله حبة الغلة حبة حفظ القمح الحبة القاتلة.

وأكد الأهالي أن الشاب من قرية سلامون قبلي بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، وفوجئوا بتناوله حبة حفظ القمح، وتوفي متأثرا بأعراضها خلال 3 أيام.

وقالت والدة الشاب إنها فوجئت بنجلها يتناول حبة حفظ القمح الحبة القاتلة، وأكد أنه تعرض لاعتداء جنسي من 4 من شباب القرية وقاموا بتصويره وتداول الفيديوهات عبر “فيس بوك”.

وأكدت والدة الشاب أن نجلها لم يحك لها الواقعة سوى بعد تناوله حبة حفظ القمح وقبل وفاته، حيث ظل 3 أيام في المستشفى قبل وفاته.

وقالت الأم إن نجلها أخبرها أنهم استدرجوه ومعهم فتاة، وحاول الدفاع عن الفتاة من التعدي عليها، فقاموا بتقييده من يده وقدمه وقاموا بالتعدي عليه جنسيا وتصويره وتداولوا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأضافت أن الشباب كانت بينهم وبين نجلها خلافات سابقة وتربصوا به، قائلة: "ابني قال قبل ما يموت: مش عاوز حد يكسر عيني".

وأوضحت أن جميع أهالي القرية شاهدوا الفيديوهات، وهم كانوا آخر من يعلم، مؤكدة أن نجلها قرر التخلص من حياته خوفا من نظرة الناس له.

وطالبت الأم بإعدام المتهمين واتخاذ جميع الإجراءات ضدهم بعد تسببهم في انتحار نجلها.

محافظة المنوفية محكمة جنايات شبين الكوم الشهداء المنوفية

