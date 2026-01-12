قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصحة: القوافل العلاجية خدمت 1.5 مليون مواطن بالمحافظات في 2025
بيزعل مننا الجيران .. صبي الخردة خلص على أخوه بخطة خبيثة في البحيرة
السيطرة على حريق هائل داخل حديقة الإدارة الزراعية بالمحلة دون إصابات.. صور
سؤال في النواب حول الأخطاء بامتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع "إكسون موبيل" من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

على مدار الساعات الماضية تداول أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها. 

تلك الأقاويل أثارت حالة من القلق لدى محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب التكتم على تطورات حالتها الصحية، وطمأنت البعض بسبب وجوها تحت رعاية صديقتها المقربة، وعائلة الفنانة زينة، حتى لا تترك نفسها للوحدة والانعزال. 

من هي زينة رضا: 

ما لا يعرفه الكثيرون أن ياسمين رضا، هي الصديقة المقربة لشيرين عبد الوهاب، وقد ساندتها في أزماتها خلال الفترات الماضية، كما أنها واحدة من أشهر الاستايلست في الاعمال الدرامية المصرية، حيث تولت خلال السنوات الماضية مسوؤلية تنسيق تصميم ملابس شقيقتها زينة في الأعمال الدرامية. 

كما استطاعت ياسمين رضا إن تترك بصمتها في السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بعد أن أعلنت عن مشاركتها في اختيار فستانين لاثنتين من أهم الضيوف العالمية لمهرجان كان السينمائي في دورته الثمانية والسبعين بفرنسا. 

علاقة صداقة شيرين عبد الوهاب بـ ياسمين رضا بدأت منذ سنوات، حيث اعتادوا السفر سويًا، وقد انتشرت لهما صور سويًا في الساحل الشمالي منذ عدة سنوات، وجمعهما صورة بمحمد صلاح في إحدى المرات صدفة بالساحل الشمالي.  

