بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

على مدار الساعات الماضية تداول أنباء عن انتقال الفنانة شيرين عبد الوهاب، إلى منزل مصممة الأزياء ياسمين رضا شقيقة الفنانة زينة لاستكمال علاجها، والخروج من العزلة التي كانت قد فرضتها على نفسها خلال الأيام الماضية، داخل منزلها.

تلك الأقاويل أثارت حالة من القلق لدى محبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بسبب التكتم على تطورات حالتها الصحية، وطمأنت البعض بسبب وجوها تحت رعاية صديقتها المقربة، وعائلة الفنانة زينة، حتى لا تترك نفسها للوحدة والانعزال.

من هي زينة رضا:

ما لا يعرفه الكثيرون أن ياسمين رضا، هي الصديقة المقربة لشيرين عبد الوهاب، وقد ساندتها في أزماتها خلال الفترات الماضية، كما أنها واحدة من أشهر الاستايلست في الاعمال الدرامية المصرية، حيث تولت خلال السنوات الماضية مسوؤلية تنسيق تصميم ملابس شقيقتها زينة في الأعمال الدرامية.

كما استطاعت ياسمين رضا إن تترك بصمتها في السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي بعد أن أعلنت عن مشاركتها في اختيار فستانين لاثنتين من أهم الضيوف العالمية لمهرجان كان السينمائي في دورته الثمانية والسبعين بفرنسا.

علاقة صداقة شيرين عبد الوهاب بـ ياسمين رضا بدأت منذ سنوات، حيث اعتادوا السفر سويًا، وقد انتشرت لهما صور سويًا في الساحل الشمالي منذ عدة سنوات، وجمعهما صورة بمحمد صلاح في إحدى المرات صدفة بالساحل الشمالي.