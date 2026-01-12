في ذكراها.. "كريمة مختار" أيقونة الأمومة في السينما والدراما المصرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحل علينا اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، أيقونة الأمومة في السينما والدراما المصرية، التي ارتبط اسمها في وجدان الجمهور بصورة الأم الحنون القوية، القادرة على أن تُبكي المشاهد بصدقها وتُضحكه بعفويتها، وتترك أثرًا إنسانيًا لا يزول رغم مرور السنوات.


ولدت عطيات محمد البدري، التي اشتهرت بـ "كريمة مختار" في القاهرة في 16 يناير عام 1934، وتنتمي إلى أسرة مصرية أصيلة ذات جذور صعيدية. حصلت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية؛ لتبدأ رحلتها الفنية مبكرًا من خلال الإذاعة، حيث لمع صوتها في فترة الخمسينيات عبر برنامج الأطفال الشهير «بابا شارو»، الذي فتح لها باب الشهرة ومنحها مكانة خاصة كممثلة إذاعية متمكنة، وقدمت عبر الإذاعة عشرات المسلسلات الدرامية، مؤكدة موهبتها وقدرتها على الأداء المؤثر دون الاعتماد على الصورة.


ورغم موهبتها اللافتة، تأخر ظهورها السينمائي لسنوات؛ بسبب رفض أسرتها عملها في السينما، فاقتصرت مشاركاتها على الإذاعة فقط.. لكن هذا الوضع تغير بعد زواجها من المخرج والممثل نور الدمرداش، الذي دعم موهبتها ومهّد لها الطريق لخوض تجربة السينما، لتشارك بعدها في عدد من الأعمال التي شكلت علامات مهمة في تاريخ الفن المصري.


عرفها الجمهور على نطاق واسع من خلال أدوار الأم التي جسدتها باحتراف نادر، فكانت نموذجًا متكاملًا للأم المصرية بكل ما تحمله من حنان وحزم وتضحية، حيث شاركت في بطولة العديد من الأفلام التي لا تزال حاضرة في ذاكرة المشاهدين، من بينها: "الحفيد"، "رجل فقد عقله"، "الليلة الموعودة"، "سعد اليتيم"، "الفرح"، و"ساعة ونص"، ونجحت في أن تمنح كل شخصية أم ملامح مختلفة دون تكرار، ما جعل أداءها صادقًا ومتجددًا.


وعلى خشبة المسرح، سجلت حضورًا لافتًا، خاصة من خلال دور "زينب" في مسرحية "العيال كبرت" عام 1979، وهو الدور الذي التصق باسمها وأصبح أحد أبرز محطات مسيرتها، حيث وقفت أمًا لنجوم كبار وفرضت نفسها بموهبة هادئة وقوية في آن واحد.


أما في الدراما التلفزيونية، فقد وصلت كريمة مختار إلى قمة شعبيتها من خلال مسلسل "يتربى في عزو"، حيث قدمت شخصية "ماما نونة" أمام النجم يحيى الفخراني، وهو الدور الذي تحول إلى ظاهرة فنية وإنسانية، وتأثر الجمهور بشدة برحيل الشخصية داخل الأحداث، في مشهد اعتبره كثيرون من أكثر لحظات الدراما المصرية صدقًا وتأثيرًا.. كما تألقت في مسلسلات أخرى مهمة مثل "البخيل وأنا" و"زهرة وأزواجها الخمسة"، مؤكدة مكانتها كركن أساسي في البيوت المصرية.


حصدت كريمة مختار خلال مشوارها على العديد من الجوائز والتكريمات؛ تقديرًا لعطائها الفني، من بينها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان القاهرة للإعلام العربي، ودرع التكريم عن دورها في "يتربى في عزو"، إلى جانب تكريمات متعددة من مؤسسات فنية وثقافية.


آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل «المرافعة» الذي عُرض عام 2014، فيما كان فيلم «ساعة ونص» آخر ظهور سينمائي لها، لتختتم مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، جمعت بين الإذاعة والمسرح والسينما والتليفزيون، وقدمت خلالها نموذجًا فريدًا للأم المصرية الأصيلة.


أما على المستوى الشخصي والإنساني، فقد تزوجت من المخرج والممثل نور الدمرداش، وأنجبا أربعة أبناء هم: الإعلامي معتز الدمرداش وشريف وأحمد وهبة.. وكانت مثالًا للأم داخل وخارج الشاشة، وهو ما أكده نجلها الإعلامي معتز الدمرداش في أكثر من مناسبة، حين تحدث عن حنانها وطيبتها وحرصها الدائم على جمع أسرتها، مؤكدًا أنها لم تكن أمًا له فقط، بل أمًا لكل من عرفها وأحبها، وأنها تركت له ولأشقائه سيرة طيبة واسمًا ناصعًا أمام المجتمع.


رحلت كريمة مختار عن عالمنا في 12 يناير عام 2017 عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض، لكنها لم ترحل عن القلوب، فبقي اسمها محفورًا في ذاكرة الفن المصري، وبقي لقبها "ماما نونة" رمزًا للأم التي لا تغيب، مهما غابت عن الشاشة.
 

