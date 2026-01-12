قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: ندرس الخيارات العسكرية لضرب إيران
ترامب يهدد بمنع “إكسون موبيل” من الاستثمار في فنزويلا
ترامب يعلن نفسه حاكما مؤقتا لـ فنزويلا بعد اختطاف رئيسها
رابط وشروط التقديم في المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد والأوراق المطلوبة
باستثمارات 600 مليون دولار..تفاصيل محطة الطاقة الشمسية التي يفتتحها رئيس الوزراء
مطالب برلمانية لضبط الأسواق وحماية المواطن من جشع الاحتكار فى شهر رمضان
قافلة "زاد العزة" الـ 114 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
رئيس الوزراء يصل مطار الأقصر لافتتاح محطة اوبيليسك بنجع حمادي
إيران تستدعي السفير البريطاني احتجاجا على حادثة استبدال علم سفارتها في لندن
مصر تضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى لبنان وسوريا
مجلس النواب يفتتح الفصل التشريعي الثالث اليوم.. أداء اليمين وانتخاب الرئيس والوكيلين
بعد غياب 22 عاما .. هل يفعلها منتخبا المغرب ومصر بنهائي عربي في كأس أمم أفريقيا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى رحيل ليلى فوزي.. جميلة الجميلات صنفتها مجلة أمريكية من أجمل حسناوات عصرها

ليلى فوزي
ليلى فوزي
أ ش أ

تحل اليوم /الإثنين/ ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزي، إحدى أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن حضورًا وجمالًا، إذ اكتسبت لقب جميلة الجميلات لتجسيدها لشخصية "فيرجينيا" في فيلم "الناصر صلاح الدين" عام 1963 الذي سيظل خالدًا في ذاكرة السينما العربية، ولم يكن جمالها وحده سر تألقها، بل امتلكت حضورًا فنيًا خاصًا جعلها حقًا علامة فنية فارقة.


ولدت ليلى محمد فوزي إبراهيم في 20 أكتوبر عام 1918 بتركيا، فى أسرة ذات خلفية ثقافية واجتماعية مميزة؛ فوالدها مصري يعمل في تجارة الأقمشة ويمتلك محال في القاهرة ودمشق وإسطنبول، بينما كانت والدتها حفيدة قيصر لي باشا، أحد قادة الجيش التركي إبان حكم سلاطين آل عثمان، وهو ما انعكس على ملامحها الأوروبية وثقافتها الواسعة. 


بدأت علاقتها بالفن حين لفت جمالها انتباه الريجيسير الشهير قاسم وجدي، الذي سعى لاقناع والدها بدخول عالم السينما ،رغم معارضته في البداية، فوافق بشرط تغيير اسمها وعدم الاستمرار إذا لم تنجح في تجربتها الأولى، وقدمت أول أدوارها بدور فتاة صغيرة في فيلم "مصنع الزوجات" عام 1941، لتثبت سريعا موهبتها وتشق طريقها بثبات.


برعت ليلى فوزي في تجسيد أدوار الملكات والأميرات والنساء الأرستقراطيات، كما لمع اسمها بقوة في أدوار الشر، وهو ما دفع كثيرا من المخرجين إلى حصرها في هذا القالب، الأمر الذي أزعجها لاحقا، إذ كانت ترى نفسها قادرة على تقديم مساحات أوسع من التنوع الفني. 


وقدمت خلال مسيرتها نحو 85 فيلما سينمائيا، من بينهم أربعة أفلام اختيرت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وفق استفتاء النقاد عام 1996، وهي "رصاصة في القلب 1944"، "الناصر صلاح الدين 1963"، "الجبل 1965 "، و"إسكندرية ليه؟ 1979"، كما شاركت في عدد من الأفلام البارزة ، منها " أنا بنت مين" عام 1952 ، "خطف مراتي " 1954 ، "ألف ليلة وليلة" 1964 ، "دلال المصرية" 1970 ، و "ضربة شمس" عام 1980 .


وشاركت أيضا في بطولة الفيلم المصري الإيطالي «ابن كليوباترا» عام 1964 إلى جانب الفنان شكري سرحان ، في تجربة عكست حضورها الفني خارج حدود السينما المحلية.


وعلى شاشة التلفزيون، قدمت قرابة 40 مسلسلا، مثل "الحب والسنين" عام 1978 ، "الحرملك" 1983 ، "وجاء الإسلام بالسلام" 1990 ، "بوابة الحلواني ج2 "عام 1994 ، "هوانم جاردن سيتي ج1 " عام 1997 ، و "فريسكا" عام 2004 الذي كان آخر أعمالها ، مؤكدة قدرتها على الاستمرار والتألق عبر مراحل فنية مختلفة.


وحظيت ليلى فوزي بتقدير نقدي وجماهيري واسع، إذ اختارتها مجلة أمريكية في أربعينيات القرن العشرين ضمن أجمل حسناوات عصرها، كما حصلت على جائزة من جمعية كتاب ونقاد السينما عن دورها في فيلم «ضربة شمس» عام 2003، وكرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته التاسعة عشرة، إلى جانب تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثامنة والعشرين عام 2004.


وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت ليلى فوزي ثلاث مرات؛ الأولى من الفنان عزيز عثمان، والثانية من الفنان أنور وجدي، والثالثة من الإذاعي جلال معوض، ولم تنجب أبناء، وحرصت طوال حياتها على الاحتفاظ بخصوصية عالمها الشخصي بعيدا عن الأضواء.


رحلت الفنانة ليلى فوزي في 12 يناير عام 2005، بعد صراع مع المرض بمستشفى دار الفؤاد، عن عمر ناهز 86 عاما، وشيعت جنازتها في حضور شعبي وفني كبير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين ، لتفقد السينما المصرية أيقونة من أيقونات الجمال الكلاسيكي والحضور الأرستقراطي، فنانة صنعت لنفسها مكانة خاصة بين نجمات الزمن الجميل، ولا تزال أعمالها تؤكد أن التألق الحقيقي لا يخبو بمرور الزمن.
 

ذكرى رحيل الفنانة ليلى فوزي أبرز نجمات السينما المصرية لقب جميلة الجميلات شخصية فيرجينيا ذاكرة السينما العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

خلال الساعات المقبلة.. خريطة سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمناطق الأكثر تأثرا

بيومى فؤاد ومحمد سلام

أنا آسف.. بيومي فؤاد يوجه رسالة مؤثرة لـ محمد سلام

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصطفى مدبولي رئيس الحكومة

مصير حكومة مدبولي بعد تشكيل برلمان 2026

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

شروط وخطوات إضافة المواليد على بطاقات التموين مع بداية 2026

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

الارصاد

أمطار رعدية وحبات بَرد واضطراب الملاحة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات طقس الإثنين

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مدير متحف قصر هونج كونج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارتين

مدير متحف قصر هونج كونج

لويس نج: معرض مصر القديمة حوار بين الحضارة المصرية وهونج كونج

الأجهزة الكهربائية

الأجهزة الكهربائية بالجيزة: 90% من المواتير وملفات الأجهزة مستوردة

بالصور

الأعراض متشابهة والعدوى أسرع.. حقيقة الفيروسات المنتشرة

الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية
الانفلونزا الموسمية

فيديو

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد