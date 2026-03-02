الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الجيش الإيراني" أنهم استهدفوا سفنا حربية شمال المحيط الهندي.

وقال علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السياسة الأمريكية الأخيرة حول المنطقة كانت قائمة على "آمال واهية" أدت إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف لاريجاني أن الرئيس دونالد ترامب حول شعاره "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، ما أدى إلى وقوع الجنود الأمريكيين ضحايا لنزعة الهيمنة الإسرائيلية، بحسب قوله.

وتطرق لاريجاني إلى الوضع العسكري قائلاً إن الشعب الإيراني في حالة دفاع عن النفس، وأن قوات بلاده المسلحة لم تكن البادئة بأي هجوم، مشدداً على أن الردود الإيرانية جاءت في إطار حماية الأمن الوطني والمصالح الاستراتيجية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الآن قلقة من مزيد من الخسائر في صفوف قواتها بالمنطقة نتيجة سياساتها السابقة، وأن أي محاولة لإعادة فرض السيطرة ستقابل برد صارم من طهران.