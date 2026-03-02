أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التحرش بممرضة استدرجها بحجة رعاية والدته.

ونجحت أجهزة الأمن بالجيزة في القبض على عاطل، لاتهامه بالتحرش بممرضة وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، بعد أن استدرجها إلى عقار سكني بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بزعم حاجته لرعاية والدته.

أفادت الممرضة في أقوالها أمام رجال المباحث بأن المتهم اتصل بها هاتفياً وطلب منها الحضور لتقديم الرعاية الطبية لوالدته المسنة في منزله.

وعند وصولها إلى العنوان، فوجئت بالمتهم ينتظرها وقام بالتحرش بها بالقوة، وأضافت أنها أطلقت صرخات استغاثة، ما دفع المتهم للفرار قبل افتضاح أمره.

وتبين أن المتهم يدعى "محمد. أ"، ويبلغ من العمر 40 عامًا، عاطل، واعترف المتهم أمام المباحث بارتكابه الواقعة تفصيليًا، موضحًا أنه استخدم حيلة "تمريض والدته" لاستدراج المجني عليها.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.