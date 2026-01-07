قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غلق 143 منشأة طبية خاصة وتحرير 15 محضرًا خلال شهر ديسمبر بالبحيرة
على غرار فيلم كده رضا.. خريج علوم ينتحل صفة شقيقه التوأم الطبيب في وحدة صحية بالبحيرة
بينهم 4 سودانيين.. إصابة 22 شخصا في حادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة
عمليات البحث تتواصل.. القسام برفقة الصليب الأحمر للبحث عن جثة آخر محتجز إسرائيلي
مناظرة جثمان فران صفط اللبن تكشف المستور.. خاص
مد المهلة 3 أشهر.. رابط وخطوات التقديم على شقق السكن البديل للإيجار القديم
ترامب: الناتو لن يدعم الولايات المتحدة.. ورسيا والصين لن تخشيا الحلف إذا لم نكن جزءا منه
موعد مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس السوبر الإسباني.. والقنوات الناقلة
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

للمرة الخامسة.. تعاون جديد بين روتانا ومحمد منير

للمرة الخامسة.. روتانا تعلن تعاونًا جديدًا مع محمد منير في أغنية من ألحان عمرو مصطفى
للمرة الخامسة.. روتانا تعلن تعاونًا جديدًا مع محمد منير في أغنية من ألحان عمرو مصطفى
أوركيد سامي

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تعاون جديد يجمعها بالكينج محمد منير، من خلال أغنية جديدة من ألحان الموسيقار عمرو مصطفى، في خامس تعاون فني بين منير وروتانا ضمن ألبومه الغنائي الجديد.


وأوضحت روتانا أن الأغنية لم يُحسم اسمها النهائي بعد، حيث يحمل العمل عنوانين مقترحين هما «دايرة» أو «دروس العمر»، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع أسامة الهندي.


وكتبت روتانا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام:
«استكمالًا لنجاحات الكينج محمد منير مع مجموعة روتانا للموسيقى، والتي أثمرت حتى الآن عن طرح أربعة أعمال تصدرت التريند وحققت صدى جماهيريًا واسعًا».


وأضافت: «يستعد الكينج لإطلاق تعاونه الخامس مع روتانا، وهو أول عمل يجمعه بالملحن عمرو مصطفى ضمن الألبوم الجديد، في تجربة فنية مرتقبة تجمع بين الحداثة وروح الطرب الأصيل».


واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على أن الأغنية ستفاجئ جمهور محمد منير، لما تحمله من توليفة موسيقية مميزة تجمع بين الإبداع اللحني والكلمة المعبرة، إلى جانب النكهة الغنائية الخاصة التي ينفرد بها «الكينج»، متوقعة أن تحظى الأغنية باهتمام جماهيري وإعلامي واسع فور طرحها.


تعاون مرتقب بين الكينج وعمرو مصطفى
وكان الملحن والمطرب عمرو مصطفى قد كشف في وقت سابق عن استعداده لطرح أغنيتين جديدتين مع محمد منير خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، حيث أكد أن إحدى الأغنيتين تحكي قصة من حياته، ما زاد من ترقب الجمهور لهذا التعاون المنتظر.

اخبار الفن نجوم الفن محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

كأس امم إفريقيا

بعد 19 عاما.. عودة تاريخية لإريتريا إلى التصفيات الإفريقية

فينيسيوس جونيور

الخلاف يتصاعد.. توقف مفاوضات تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد