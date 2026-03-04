قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مزايا كارت الخدمات المتكاملة 2026.. إعفاءات وتسهيلات جديدة لذوي الإعاقة
العراق يمدد إغلاق أجوائه أمام حركة الطيران 72 ساعة
موعد آذان المغرب ومواقيت الصلاة اليوم 14 رمضان
هيئة التجارة البحرية البريطانية: تعرض ناقلة نفط لانفجار قرب الإمارات
الحرس الثوري الإيراني: دفاعاتنا الجوية دمرت مقاتلة إسرائيلية شمال طهران
الصحة: نستهدف الوصول بنسبة استخدام الوسائل بين السيدات في سن الإنجاب إلى 70%
مصر تؤكد رفضها أي ذرائع لتبرير الاعتداءات أو المساس بسيادة الدول العربية
مصر والسعودية والإمارات وعمان وسوريا تحذر من اتساع نطاق الصراع وتهديده للأمن والسلم الدوليين
وزير دفاع الاحتلال يصدر تعليمات باغتيال أي مسؤول يتم تعيينه من قبل النظام الإيراني
هجمات على الكويت والعراق.. وتعرض ناقلة نفط لانفجار بالإمارات
مصادر أمنية: مسيرة تستهدف مقر جماعة معارضة كردية إيرانية في إقليم كردستان العراق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لا للحرب.. رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن موقفه بعد تهديدات ترامب

سانشيز
سانشيز
محمد على

رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تهديدات دونالد ترامب بقطع التجارة بين البلدين بسبب معارضة مدريد لقصف إيران.

وفي خطاب متلفز صباح الأربعاء، قال سانشيز إن موقف الحكومة يمكن تلخيصه بعبارة "لا للحرب".

ودعا إلى عدم تكرار "أخطاء الماضي"، في إشارة إلى غزو العراق عام 2003، الذي قال إنه لم يحقق أهدافه، بل خلق حالة من انعدام الأمن وزاد من معاناة الكثيرين.

وأضاف سانشيز أن الهجمات على إيران قد يكون لها تأثير اقتصادي مماثل على ملايين المواطنين، وأن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير لمواجهة ذلك.


تعهد ترامب أمس بقطع جميع العلاقات مع إسبانيا ووصفها بأنها "مروعة" بعد رفض سانشيز السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران. وكانت مدريد قد وصفت الهجمات بأنها "تدخل عسكري غير مبرر وخطير".

لا للحرب رئيس الوزراء الإسباني ترامب إيران

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار تبحث إنشاء أول منطقة استثمارية خاصة بمصر.. ونواب: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد

النائب محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

أمين سر تشريعية الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي وضعت مصر على مسار الثبات

النائب أحمد حافظ

برلماني: الرئيس السيسي يواجه اضطرابات الإقليم بوعي وحكمة

بالصور

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟
أكلات كانت نجمة سفرة رمضان واختفت في 2026.. ماذا حدث لها؟

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان
مشروب يومي يدعم صحة البروستاتا للرجال.. وقد يقلل خطر الإصابة بالسرطان

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا
أكلات تسرق طاقتك بعد الإفطار.. احذريها لو عندك شغل صباحًا

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

