لا للحرب.. رئيس الوزراء الإسباني يدافع عن موقفه بعد تهديدات ترامب

رد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تهديدات دونالد ترامب بقطع التجارة بين البلدين بسبب معارضة مدريد لقصف إيران.

وفي خطاب متلفز صباح الأربعاء، قال سانشيز إن موقف الحكومة يمكن تلخيصه بعبارة "لا للحرب".

ودعا إلى عدم تكرار "أخطاء الماضي"، في إشارة إلى غزو العراق عام 2003، الذي قال إنه لم يحقق أهدافه، بل خلق حالة من انعدام الأمن وزاد من معاناة الكثيرين.

وأضاف سانشيز أن الهجمات على إيران قد يكون لها تأثير اقتصادي مماثل على ملايين المواطنين، وأن الحكومة تدرس اتخاذ تدابير لمواجهة ذلك.



تعهد ترامب أمس بقطع جميع العلاقات مع إسبانيا ووصفها بأنها "مروعة" بعد رفض سانشيز السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية لمهاجمة إيران. وكانت مدريد قد وصفت الهجمات بأنها "تدخل عسكري غير مبرر وخطير".