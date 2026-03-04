عمرو سعد: أنا الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي

قرر الفنان عمرو سعد الخروج عن صمته والرد على ما يتردد من عبارات بين النجوم وهي الأعلى أجراً والأعلى مشاهدة التى يطلقها بعض الفنانين على أنفسهم.

وقال عمرو سعد، في لقاء مع برنامج et بالعربى: «يمكن من 5 سنين مبتكلمش في الحكاية دي وبقرأ حاجات كتير وبشوفها، بس مش بعلق ولكن عمرو أديب قالها لإن عنده معلومة، وبأكدلك مفيش محطة فى مصر ولا منصة ولا منتج إلا ويعلم أن عمرو سعد هو الأعلى قيمة تسويقية في العالم العربي كله مش في مصر بس.. لكن مش معنى إني أعلى أجر، أو أعلى قيمة تسويقية إنى أنا الأفضل، وأنا مبحبش صيغة المقارنات، بس بما إني اتسألت لازم أكون صريح.. والحقيقة إني مش شايف صراع ولا منافسة ولا حاجة، دي جملة وهمية مخترعاها السوشيال ميديا.

مسلسل “إفراج”

ويقدم عمرو سعد هذا العام مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.

يجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.