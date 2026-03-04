قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الاستثمار: ربط المصانع المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية لزيادة الصادرات الصناعية
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
فن وثقافة

مش قادرة اتحرك من مكاني ادعولي.."سالي عبد السلام" تثير قلق متابعيها بشأن حملها

سالي عبد السلام
سالي عبد السلام
ميرنا محمود

أثارت الإعلامية سالى عبدالسلام قلق متابعيها بمنشور شاركتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت سالي عبد السلام عبر خاصية الاستوري:أنهاردة اليوم الاصعب ،محصليش قبل كدة،أنا بأخد دواء الضغط قرصين ٣ مرات في اليوم،انهاردة مقدرتش اتحرك من مكاني و هنزود دواء الضغط،محتاجة دعوات كتبر بجد.

وكانت قد حرصت الإعلامية سالى عبدالسلام على مشاركة متابعيها لحظات إنسانية مؤثرة، حيث نشرت مجموعة صور جمعتها بأطفال إحدى دور الرعاية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان خبر حملها في طفلها الأول.

وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة التى شاركتها عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» قائلة: "هذا هو المكان الذى أنتمى إليه، أسميهم عائلتى.. قضيت رأس السنة هناك وكنت مسافرة عمرة يومها ومنفعش كدة إحنا 9 سنين ولا 10؟؟؟ فكرونى".

وأضافت: "من أول يوم جيلان علاء خدتنى معاها الدار.. وأنا بحبكم.. ماشية بدعواتكم والله.. لما أقولكم إنكم رزقى بتصدقونى وبقى فى ثقة مرعبة إنكم رزقى والبصة تكفى، أنا رزقى فى الغريب.. مش فى القريب، وانتوا بالدنيا عندى.. اتفرجوا على صوركم وعيشوا عليا اللحظة زى ما وعدتكم هنزلها".

سالي عبد السلام حمل سالي عبد السلام تصريحات سالي عبد السلام الإعلاميه سالي عبد السلام

