مش قادرة اتحرك من مكاني ادعولي.."سالي عبد السلام" تثير قلق متابعيها بشأن حملها

أثارت الإعلامية سالى عبدالسلام قلق متابعيها بمنشور شاركتة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

و كتبت سالي عبد السلام عبر خاصية الاستوري:أنهاردة اليوم الاصعب ،محصليش قبل كدة،أنا بأخد دواء الضغط قرصين ٣ مرات في اليوم،انهاردة مقدرتش اتحرك من مكاني و هنزود دواء الضغط،محتاجة دعوات كتبر بجد.

وكانت قد حرصت الإعلامية سالى عبدالسلام على مشاركة متابعيها لحظات إنسانية مؤثرة، حيث نشرت مجموعة صور جمعتها بأطفال إحدى دور الرعاية، وذلك بعد أيام قليلة من إعلان خبر حملها في طفلها الأول.

وعلقت سالى عبدالسلام على الصورة التى شاركتها عبر حسابها الرسمى على «إنستجرام» قائلة: "هذا هو المكان الذى أنتمى إليه، أسميهم عائلتى.. قضيت رأس السنة هناك وكنت مسافرة عمرة يومها ومنفعش كدة إحنا 9 سنين ولا 10؟؟؟ فكرونى".

وأضافت: "من أول يوم جيلان علاء خدتنى معاها الدار.. وأنا بحبكم.. ماشية بدعواتكم والله.. لما أقولكم إنكم رزقى بتصدقونى وبقى فى ثقة مرعبة إنكم رزقى والبصة تكفى، أنا رزقى فى الغريب.. مش فى القريب، وانتوا بالدنيا عندى.. اتفرجوا على صوركم وعيشوا عليا اللحظة زى ما وعدتكم هنزلها".