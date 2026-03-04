سفير أوزبكستان بالقاهرة : إقامة منتدي طشقند الدولي للاستثمار في 16 يونيو المقبل

قال سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بك كيليتشيف إن بلاده سوف تستضيف النسخة الخامسة من منتدي طشقند الدولي للاستثمار خلال الفترة من 16 إلي 19 يونيو المقبل والذي يعد المنصة الاستثمارية الرائدة في آسيا الوسطى، والتي تجمع المستثمرين والمسؤولين الحكوميين والمؤسسات المالية الدولية وقادة الأعمال العالميين.

وأضاف سفير أوزبكستان بالقاهرة في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الأربعاء / أن منتدى الاستثمار في طشقند رسخ مكانته كمنصة للحلول العملية، حيث سهّل عقد مئات الاجتماعات بين الشركات والحكومات، بالإضافة إلى تنظيم معرض صناعي، وإطلاق مشاريع ملموسة.. مؤكدا أن المنتدى السنوي يهدف إلى تعزيز النتائج المحققة والارتقاء بحوار الاستثمار إلى مستوى جديد.

وأوضح أن المنتدى يستند إلى الزخم القوي الذي حققه منتدى طشقند الدولي للاستثمار 2025، والذي استقطب أكثر من 8000 مشارك، من بينهم نحو 3000 ضيف دولي من 97 دولة مشيرا إلي أن البرنامج ضم 36 جلسة نقاشية شارك فيها أكثر من 150 متحدثًا دوليًا وقد تم توقيع اتفاقيات استثمار وعقود تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 5ر30 مليار دولار .