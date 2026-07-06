أحمد شوبير: ترامب لا يعرف لون الكرة أو شكلها ولم يستر الفيفا

علق إعلامي أحمد شوبير على قرار الفيفا بشأن رفع عقوبة الطرد عن لاعب منتخب أمريكا بالوجون قبل مواجهة بلجيكا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية :ترامب لم يستر الفيفا بعد قرارها وخرج لإعلان شكره لإنفانتينو بعد سحب الإيقاف الظالم على اللاعب.

وواصل : ترامب لا يعرف الكرة شكلها أخضر أم أبيض وهل هي مدورة أم مربعة.

كلوب يوجه انتقادات قوية للفيفا

في نفس السياق وجه الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لليفربول انتقادا لاذعا لـ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية إلغاء طرد لاعب منتخب أمريكا بالوجون.

وقال كلوب خلال تصريحاته لـ شبكة ESPN العالمية أن ترامب وإنفانتينو لا ينبغي أن يكون لهما أي دور في كرة القدم.

وواصل : إذا كان دونالد ترامب قد اتصل بجياني إنفانتينو بالفعل، فهذا أمر جنوني. هذه لعبتنا وليست لعبتهم. هذان الشخصان لا يملكان أي معرفة بكرة القدم، ولا ينبغي أن يكون لهما أي دور فيها.