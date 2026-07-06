وليد عبداللطيف: محمد هاني الأفضل في كأس العالم.. وأثق في الفوز على الأرجنتين

أكد وليد صلاح عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، أن محمد هاني يقدم مستويات مميزة مع منتخب مصر في كأس العالم، مشيدًا بما يقدمه الظهير الأيمن دفاعيًا وهجوميًا، كما أعرب عن ثقته في قدرة "الفراعنة" على تحقيق الفوز أمام الأرجنتين.

وقال عبداللطيف، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "محمد هاني يستحق 10 من 10 على أدائه، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، وما يتعرض له من انتقادات أمر غير مقبول، فهو من أفضل لاعبي منتخب مصر".

وأضاف: "أفضل مستوى شاهدته من محمد هاني كان في كأس العالم، وأثبت أنه لاعب كبير في المباريات الكبرى".

وتابع: "منتخبات كأس العالم جميعها قوية، وحتى منتخب البرازيل لم يعد يضم نفس عدد النجوم الذين كان يمتلكهم في السنوات الماضية".

وأردف: "أتوقع أن يخوض حسام حسن مباراة الأرجنتين بنفس تشكيل مباراة أستراليا، مع عودة مهند لاشين بعد انتهاء الإيقاف".

وأوضح: "في مباراة أستراليا، مشاركة حسام عبد المجيد في وسط الملعب خلال الشوط الثاني تسببت في بعض المشكلات، لكن حسام حسن تعامل مع الأمر سريعًا وأعاده إلى خط الدفاع".

وأضاف: "مهند لاشين وإمام عاشور سيكون لهما دور مهم في الجانب الهجومي، لأنهما يمتلكان القدرة على بناء اللعب بشكل جيد، كما أن إمام عاشور لاعب مميز ويقدم مستويات رائعة".

واختتم عبداللطيف تصريحاته قائلًا: "منتخب مصر يتمتع بانضباط فني كبير داخل الملعب، ولدي ثقة في قدرته على تحقيق الفوز على منتخب الأرجنتين خلال الوقت الأصلي للمباراة".