الغندور: اجتماعات مكثفة في الزمالك لحسم ملفات شركة الكرة والأرض الجديدة وقطاع الناشئين

أكد الإعلامي خالد الغندور على استمرار الاجتماعات المكثفة بمقر نادي الزمالك منذ الساعات الأولى من اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المهمة التي ينتظرها أعضاء وجماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: أن المناقشات تركز بشكل أساسي على ملف شركة الكرة، بالإضافة إلى ملف الأرض المخصصة للمشروعات المستقبلية للنادي، إلى جانب خطة تطوير وإعادة هيكلة قطاعات الناشئين، وذلك بهدف الانتهاء من كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة قبل الإعلان الرسمي عن القرارات المرتبطة بهذه الملفات خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف: إدارة الزمالك تسعى إلى وضع اللمسات الأخيرة على هذه الملفات بما يتماشى مع رؤية النادي المستقبلية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بتطوير البنية الإدارية والاستثمارية، ودعم قطاع الناشئين باعتباره أحد أهم مصادر تدعيم الفريق الأول خلال السنوات القادمة.