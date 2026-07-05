هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بفستان زفاف .. وتعلّق: «بيلبقلي الأبيض؟»

أشعلت الفنانة هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت جمهورها مقطع فيديو جديدًا ظهرت خلاله بإطلالة عروس مرتدية فستان زفاف، وسط أجواء احتفالية .

وأثار الفيديو حالة من الجدل بين المتابعين، الذين انقسمت توقعاتهم بين كونه جزءًا من عمل فني أو فيديو كليب جديد، أو أنه يحمل مفاجأة على المستوى الشخصي.

وعلقت هيفاء ، قائلة: «زغروتة حلوة رنت فى بيتنا.. بيلبقلي الأبيض ما هيك؟»، وهو ما زاد من فضول جمهورها ودفعهم للتساؤل عن سر ظهورها بفستان الزفاف.

جولة الفنانة هيفاء وهبي

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإطلاق جولتها الغنائية العالمية "The Tour 2026/2027"، التي تمتد على مدار عامي 2026 و2027، وتشمل 14 حفلًا في 10 دول، ضمن واحدة من أكبر الجولات الفنية في مسيرتها، حيث تلتقي خلالها جمهورها في عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتنطلق الجولة يوم 3 يوليو 2026 بحفل في الإمارات العربية المتحدة، ثم تتجه إلى الأردن في 11 يوليو، قبل أن تحيي حفلين في مصر يومي 23 و31 يوليو، يتوسطهما حفل في لبنان يوم 25 يوليو.

وتستكمل هيفاء وهبي جولتها خلال شهر أغسطس، حيث تحيي حفلًا في السويد يوم 15 أغسطس، ثم تتجه إلى المملكة العربية السعودية يوم 20 أغسطس، قبل أن تعود إلى لبنان لإحياء حفل جديد يوم 22 أغسطس.

وخلال شهر سبتمبر، تلتقي هيفاء جمهورها في تونس، ثم تعود إلى مصر لإحياء حفل جديد يوم 18 سبتمبر، فيما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية إحدى محطات الجولة خلال شهر أكتوبر 2026.

وفي عام 2027، تواصل هيفاء وهبي جولتها العالمية بإحياء حفلين في أستراليا خلال شهر أبريل، قبل أن تختتم الجولة بحفل في جمهورية الدومينيكان خلال شهر مارس.

ومن المقرر الإعلان تباعًا عن المدن المستضيفة، وأماكن إقامة الحفلات، وموعد طرح التذاكر، خلال الفترة المقبلة.

ويأتي الإعلان عن الجولة العالمية في وقت تواصل فيه هيفاء وهبي تحقيق نجاحات لافتة، إذ ما زالت أحدث أغنياتها "شو المطلوب" تتصدر قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية والرقمية، محققةً انتشارًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا، لتواصل بذلك تأكيد مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الغناء في العالم العربي.

أغاني هيفاء وهبي

كانت أحدث أغاني هيفاء وهبي، هي أغنية “شو المطلوب”، والتي طرحتها في أخر شهر مايو، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية "شو المطلوب" من كلمات وألحان رامي شلهوب، وتوزيع موسيقي وميكس وماسترينغ جمال ياسين، بينما حمل الكليب رؤية بصرية للمخرج جو بو عيد ضمن أجواء مميزة.