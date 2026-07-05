خالد الغندور: الزمالك يحتفظ بورقة معتمد جمال تحسبًا لفشل المفاوضات مع المدرب الأجنبي

قال الإعلامي خالد الغندور أن معتمد جمال يمر بحالة نفسية سيئة خلال الفترة الحالية، بسبب عدم وضوح موقفه مع الفريق حتى الآن، في ظل عدم إبلاغه رسميًا بقرار استمراره أو رحيله.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: أن معتمد جمال يشعر بالاستياء من طريقة التعامل مع ملفه، خاصة مع تزايد الأنباء داخل النادي عن وجود رغبة في التعاقد مع مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، بينما لم يتلقَّ أي إخطار رسمي بشأن مستقبله.

وأضاف: إدارة الزمالك تعمدت تأجيل حسم موقف معتمد جمال، تحسبًا لعدم نجاح المفاوضات مع المدرب الأجنبي، خصوصًا مع اقتراب موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو ما يجعل المدرب المصري خيارًا قائمًا حتى يتم حسم الملف الفني بشكل نهائي.