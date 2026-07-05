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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسالة مثيرة من خالد الغندور قبل موقعة مصر والأرجنتين: هل نستطيع إقصاء ميسي

ميسى
ميسى
يمنى عبد الظاهر

أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل قبل مواجهة منتخب مصر المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم، بعدما طرح تساؤلًا حول فرص الفراعنة في عبور عقبة بطل العالم.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك : «هل مصر قادرة على تخطي المنتخب الأرجنتيني وميسي ولا صعب؟ وهل منتخب الأرجنتين بعد مباراته أمام الرأس الأخضر فريق لا يُقهر؟».

ويترقب الشارع الرياضي المصري المواجهة المنتظرة أمام منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، وسط حالة من التفاؤل بإمكانية تحقيق إنجاز تاريخي جديد والتأهل إلى الدور ربع النهائي.


يعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم  2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استثمار الحالة المعنوية المرتفعة للاعبين، بعد هذا التأهل التاريخي، من أجل مواصلة المشوار وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل الكرة المصرية، بينما يواصل محمد صلاح قيادة المنتخب بخبراته الكبيرة وطموحه في كتابة فصل جديد من تاريخ الفراعنة على الساحة العالمية.

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