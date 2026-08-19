وزيرة الإسكان تصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات بإزالة عدد من مخالفات البناء المقامة دون تراخيص داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني ل الساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار جهود الوزارة وأجهزة المدن الجديدة للتصدي للمخالفات والحفاظ على التخطيط العمراني والقواعد المنظمة للبناء.

وتضمنت القرارات إزالة مخالفات بناء مقامة بمنطقة الضبعة، وتتمثل المخالفة في إقامة مبنى يضم 4 محال بسقف خرساني دون الحصول على التراخيص اللازمة.

مخالفة بناء غرب مشروع الضبعة

كما شملت القرارات إزالة مخالفة بناء مقامة بمنطقة غرب مشروع الضبعة، وتتمثل في إقامة سور على مساحة تقارب فدانًا، بالمخالفة للاشتراطات ودون ترخيص.

مخالفة بناء بمنطقة فوكة

وشملت القرارات كذلك إزالة مخالفة بناء مقامة بمنطقة فوكة – قبلي الطريق الساحلي، وتتمثل في إنشاء محال، كما تضمنت إزالة مخالفة بناء مقامة بمنطقة الجفيرة – بحري الطريق الساحلي، والمتمثلة في إحاطة قطعة أرض بسور خشبي، وتنفيذ أعمال سملات للسور على مساحة تقارب 1000 متر مربع، إلى جانب تنفيذ سملات خرسانية داخل قطعة الأرض تمهيدًا لإنشاء مبانٍ، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وفي الإطار نفسه، تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الحملات الميدانية الأخيرة التي نفذتها أجهزة مدن حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، وأخميم الجديدة، وبدر، للتصدي لمخالفات البناء والإشغالات والتعديات، والتأكد من الالتزام بشروط الانتفاع بوحدات الإسكان الاجتماعي.

ففي مدينة حدائق أكتوبر، واصل جهاز المدينة حملاته لرصد وإيقاف المخالفات البنائية والتعامل معها فورًا، حيث تم تنفيذ، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملة ميدانية موسعة بعدد من المناطق.

وأسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تشوين مواد بناء تمهيدًا لإنشاء دور مخالف بقطعة أرض بقطاع (د)، بمنطقة حدائق الياسمين «ابني بيتك 4»، إلى جانب تنفيذ إزالة فورية لقواعد الردود الخلفي بقطعة أخرى بقطاع (ج) بالمنطقة ذاتها.

كما تم تنفيذ إزالة فورية لحوائط الردود الخلفي بقطعة بقطاع (و)، بمنطقة حدائق الياسمين «ابني بيتك 4»، وإزالة شدة خشبية خاصة بالردود الجانبي بقطعة بقطاع (ر)، بمنطقة زهرة أكتوبر «ابني بيتك 7».

وفي مدينة 6 أكتوبر، واصل جهاز المدينة حملاته المكثفة بمناطق القطاع الجنوبي للتصدي لبؤر فرز المخلفات والإشغالات والتعديات، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على سيارتان تستخدم في أعمال فرز المخلفات،

كما تم ضبط والتحفظ على سيارات تستخدم في بيع المشروبات بالمخالفة، فضلًا عن التعامل مع إحدى بؤر فرز المخلفات بميدان ماجدة، ورفع المفروزات الموجودة بالموقع، وشملت الحملات كذلك إزالة عدد من الإشغالات بميدان الحصري.

وفي مدينة أخميم الجديدة، تابع جهاز المدينة تنفيذ حملات رقابية على وحدات الإسكان الاجتماعي، للتأكد من الالتزام بشروط التخصيص والانتفاع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

واستهدفت الحملات التأكد من الإشغال الفعلي للوحدات من جانب المستفيدين المخصص لهم الوحدات، وعدم التصرف فيها بالبيع أو التأجير بالمخالفة للضوابط، إلى جانب التأكد من عدم تغيير النشاط المخصص للوحدات السكنية.

وفي مدينة بدر، نفذ جهاز المدينة حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات بالمول الكائن بمنطقة النرجس بالحي الخامس، في إطار خطة الجهاز للحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بمختلف أحياء المدينة.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات والتعديات التي تؤثر على انتظام الحركة والمظهر العام للمنطقة، والتأكيد على عدم استغلال المساحات العامة وممرات الحركة بالمخالفة للقواعد المنظمة.