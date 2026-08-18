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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات المرافق والطرق بمناطق «بيت الوطن» بالقاهرة الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

 قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، جولة تفقدية موسعة بعدد من مناطق «بيت الوطن» بالامتداد الشرقي وامتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة آخر مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرافق والطرق والكهرباء.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات البنية الأساسية، ودفع معدلات تنفيذ المشروعات،

واستهل المهندس أحمد عمران ومرافقوه، الجولة بتفقد مناطق بيت الوطن بالامتداد الشرقي للقاهرة الجديدة، حيث تابعوا الموقف التنفيذي لأعمال المرافق والطرق والكهرباء، ومعدلات تنفيذ شبكات البنية الأساسية والأعمال المرتبطة بتجهيز المنطقة، واطلعوا على ما تم إنجازه وخطط استكمال الأعمال خلال الفترة المقبلة.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أهمية استمرار العمل بالمعدلات المطلوبة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات والإدارات المعنية، وسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه تنفيذ الأعمال، بما يضمن الحفاظ على معدلات الإنجاز المستهدفة والانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تفقد نائب وزيرة الإسكان، الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة بيت الوطن بامتداد النرجس بالتجمع الثالث، والمقامة على مساحة 115 فدانًا، حيث تابع أعمال تسوية وتهيئة الأراضي، وتنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب أعمال الطرق والفرمة والتسويات، وراجع الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز على الطبيعة.

تأتي الجولة في إطار اهتمام وزارة الإسكان بمشروعات «بيت الوطن»، وحرصها على الإسراع بتنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق والطرق والكهرباء، بما يسهم في تجهيز المناطق الجديدة، ورفع كفاءة الخدمات، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني.

رافق نائب وزيرة الإسكان خلال الجولة المهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزيرة الإسكان، والمهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

بيت الوطن القاهرة الجديدة النرجس البنية الأساسية

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