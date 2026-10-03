"القومي للترجمة" يسلط الضوء على كتاب "في مواجهة الأدب العالمي"

سلط المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، الضوء على كتاب "في مواجهة الأدب العالمي: تسييس ما لا يقبل الترجمة" من تأليف إميلي أبتر، وترجمة غادة الحلواني، ومراجعة بهاء الدين محمد مزيد.

وذكر المركز، في بيان اليوم "السبت"، أن الكتاب يعيد رسم خريطة الأدب المقارن، متخذًا موقفًا نقديًا جريئًا يواجه الافتراضات السائدة حول الأدب العالمي.

وتنطلق أطروحة الكتاب من رؤية مفادها أن الجهود الحالية لإحياء الأدب العالمي ترتكن في جوهرها إلى فرضية "عدم قابلية الترجمة"، وهو ما يجعل "عدم قابلية القياس" وتلك المفاهيم العصيّة على النقل، غير مندمجة على نحو كافٍ في الوظيفة الاستكشافية للأدب.

ويركّز العمل على الإشكالية التي تبرز حين تتجاهل الأنساق الأدبية سياسات الكلمات التي يُعاد ترجمتها باستمرار، أو تُفهم على نحو خاطئ، أو تنتقل بخصوصيتها من لغة إلى أخرى، رافِضةً للذوبان.

ويقدم الكتاب بديلًا فلسفيًا قويًا للمفهوم المهيمن لـ"الأدب العالمي" القائم على القراءة والاستحسان التجاري، مقترحًا عوضًا عنه مفهوم "آداب عالمية عدة" تضرب بجذورها في نقاط الضغط الحقيقية للعالم.