استجابة للإقبال .. زيادة أراضي بيت الوطن إلى 15.5 ألف | والإعداد للمرحلة الثالثة من بيتك في مصر

شارك الدكتور المهندس وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة بعنوان "المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج"، ضمن فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجاليات المصرية بالخارج.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي مستهل كلمته، نقل الدكتور المهندس وليد عباس تحيات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، إلى أبناء مصر في الخارج، مؤكدًا أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وإتاحة المزيد من الفرص السكنية والاستثمارية لهم داخل المدن الجديدة، باعتبارهم شركاء أساسيين في مسيرة التنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.

البرامج المخصصة للمصريين بالخارج

وأشار نائب الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البرامج المخصصة للمصريين بالخارج، وفي مقدمتها برنامج "بيت الوطن" وبرنامج "بيتك في مصر"، باعتبارهما نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مؤسسات الدولة، وأحد أهم جسور التواصل مع أبناء الوطن في الخارج.

بيت الوطن

وأوضح أن برنامج "بيت الوطن"، الذي انطلق عام 2012، حقق نجاحًا كبيرًا على مدار مراحله السابقة، حيث تجاوز إجمالي عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها للمصريين بالخارج أكثر من 43.5 ألف قطعة أرض داخل 25 مدينة جديدة حتى المرحلة العاشرة التكميلية، مؤكدًا أن الوزارة حرصت على تطوير آليات الطرح في المرحلة الحادية عشرة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.



زيادة اراضي بيت الوطن الاعلان الــ 11

وخلال الجلسة، أعلن نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية أنه تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي واستجابةً للإقبال الكبير الذي شهده الطرح الحادي عشر لبرنامج "بيت الوطن"، فقد تقرر التوسع في المرحلة الحالية ليصل إجمالي عدد قطع الأراضي المطروحة إلى نحو (15,500) قطعة أرض، بدلاً من العدد المعلن عنه سابقا والبالغ 4543 قطعة ارض فقط ، وذلك بهدف زيادة فرص المصريين بالخارج في الحصول على أراضٍ داخل المدن الجديدة، واستيعاب حجم الطلب المتزايد على البرنامج.

كما أعلن الدكتور وليد عباس أن الوزارة تواصل حاليًا الإعداد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "بيتك في مصر"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، موضحًا أن المرحلة الجديدة ستتضمن وحدات سكنية وإدارية متنوعة داخل عدد من المشروعات العمرانية المتميزة، والمخصصة للمصريين بالخارج، بما يوسع نطاق الخيارات المتاحة أمامهم للتملك والاستثمار.

وأضاف أن الوزارة تستهدف من خلال البرنامجين الاستمرار في توفير منتجات عقارية متنوعة تلبي احتياجات المصريين بالخارج، مع مواصلة تطوير منظومة الحجز والتخصيص والتحول الرقمي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وعقب انتهاء كلمته، استمع نائب وزيرة الإسكان الى أبناء مصر في الخارج المشاركين في الجلسة، إلى عدد من الشكاوى والاستفسارات والمقترحات المتعلقة ببرنامجي "بيت الوطن" و"بيتك في مصر"، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة بتطوير آليات الطرح والحجز والتخصيص.

وأكد أن جميع الملاحظات والمقترحات التي طرحها المصريون بالخارج تحظى باهتمام بالغ من المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، حيث وجهت بسرعة فحص الموضوعات المطروحة، والعمل على إزالة أية معوقات وتذليل جميع العقبات التي قد تواجه أبناء مصر في الخارج، بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم، مشيرًا إلى مواصلة الوزارة تطوير المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، والتوسع في الطروحات العقارية، والاستماع بشكل مستمر إلى آرائهم ومقترحاتهم.