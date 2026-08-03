كهربا في أحدث جلسة تصوير

شارك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، صورا جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر كهربا في جلسة تصوير لاقت تفاعلا واسعا من جمهوره ومتابعيه.

وكان قد شارك محمود عبد المنعم كهربا، متابعيه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» رسالة حملت العديد من المعاني حول النجاحوكتب كهربا: «مش لازم تطارد الشهرة وتخلي العالم يتكلم عنك، ولا تبدل عمرك في معارك علشان تعمل لنفسك اسم، كفاية تسيب سيرة حلوة في قلب كام واحد حواليك، ويبقى ليك ذكرى طيبة».

وأضاف: «والأهم من كل ده، يكون بينك وبين ربنا عمار وطاعات خفية محدش يعرفها غيره، هي دي المعركة الحقيقية والانتصار اللي بجد».

وحظيت رسالة كهربا بتفاعل واسع من متابعيه، الذين أشادوا بمضمونها وما حملته من دعوة للتركيز على القيم والأثر الطيب بدلًا من السعي وراء الشهرة.