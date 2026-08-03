تقرير: توتنهام يقترب من التعاقد مع جاكبو وينتظر موقف ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي خبير الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، عن اعتزام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة؛ للتعاقد مع مهاجم ليفربول الهولندي كودي جاكبو، حيث ستدخل المفاوضات مراحل حاسمة قريباً لتعزيز خط هجوم الفريق.
وأكد رومانو - عبر الحساب الرسمي على منصة إكس - أن جاكبو يعد خياراً رئيسياً إضافياً إلى جانب البرازيلي سافينيو الذي يظل بدوره ضمن الأهداف البارزة للنادي اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وأشار إلى أنه مع ذلك يبقى إتمام الصفقة مرهوناً بموقف نادي ليفربول وتحديد مطالبه المالية، في ظل عدم وجود اللاعب على قائمة المتاحين للبيع من قبل "الريدز".