تقرير: توتنهام يقترب من التعاقد مع جاكبو وينتظر موقف ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي خبير الانتقالات في أوروبا فابريزيو رومانو، اليوم الإثنين، عن ​اعتزام نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي تكثيف جهوده خلال الفترة المقبلة؛ للتعاقد مع مهاجم ليفربول الهولندي كودي جاكبو، حيث ستدخل المفاوضات مراحل حاسمة قريباً لتعزيز خط هجوم الفريق.

​وأكد رومانو - عبر الحساب الرسمي على منصة إكس - أن جاكبو يعد خياراً رئيسياً إضافياً إلى جانب البرازيلي سافينيو الذي يظل بدوره ضمن الأهداف البارزة للنادي اللندني في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

​وأشار إلى أنه مع ذلك يبقى إتمام الصفقة مرهوناً بموقف نادي ليفربول وتحديد مطالبه المالية، في ظل عدم وجود اللاعب على قائمة المتاحين للبيع من قبل "الريدز".