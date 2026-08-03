قطاع الطيران يتصدر قائمة الأكثر تعرضًا للمخاطر السيبرانية بالنصف الأول من 2026

يشهد قطاع الطيران تصاعدًا ملحوظًا في التحديات الأمنية خلال النصف الأول من عام 2026،على مستوى العالم بعدما جاء ضمن أكثر أربعة قطاعات تعرضًا لمحاولات اختراق سيبراني، في ظل التوترات الإقليمية وتعقّد بيئة التشغيل العالمية. وترتبط حساسية القطاع باعتماده الكامل على أنظمة الملاحة والاتصال وإدارة الحركة الجوية، ما يجعل أي اضطراب تقني ذا تأثير مباشر على حركة السفر وسلامة العمليات.

وتُعد أنظمة الملاحة الجوية وإدارة الحركة من أبرز الأهداف المحتملة للهجمات الإلكترونية، إذ يمكن لأي اختراق مؤثر أن يؤدي إلى تعطيل جزئي أو كلي لحركة الطيران، ولو لساعات محدودة. وقد شهدت مطارات دولية خلال السنوات الماضية حوادث تقنية أثرت على انتظام الرحلات، من بينها تعطل أنظمة ملاحية في مطار هيثرو قبل نحو عامين، إلى جانب وقائع مماثلة في الولايات المتحدة، ما أبرز حجم التحدي الذي تواجهه البنى التحتية الحيوية.

ويؤكد مختصون أن التعامل مع هذا النوع من المخاطر يتطلب تحديثًا مستمرًا للأنظمة، وتعزيز بروتوكولات الحماية، ورفع مستوى التنسيق بين سلطات الطيران وشركات التشغيل.

وفي هذا السياق، صرّح راشد المؤمني، المدير الإقليمي لشركة كاسبرسكي في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا المتخصصة بالأمن السيبرانى بأن القطاع يضم خبرات تقنية قادرة على المواجهة، غير أن طبيعة التهديدات المتطورة تفرض تطوير أدوات الحماية ورفع الجاهزية بشكل دائم.