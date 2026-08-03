بوليتيكو : وارسو تصعّد نزاعها مع فايزر بشأن لقاحات كورونا غير مطلوبة

قدمت بولندا، اليوم الاثنين، استئنافًا ضد حكم صادر عن محكمة في بروكسل يلزمها بتسلم نحو 64 مليون جرعة غير مطلوبة من لقاحات كوفيد-19 ودفع نحو 1.3 مليار يورو لشركة "فايزر".

كما طلبت وارسو من القضاة تعليق التنفيذ المؤقت للحكم إلى حين النظر في الاستئناف، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأوروبية.

وقالت وزارة الصحة البولندية في بيان إن "قرار المحكمة الابتدائية لم يأخذ في الاعتبار جميع الظروف الواقعية والقانونية ذات الصلة بالقضية"، مؤكدة أنها ستستخدم "جميع الوسائل القانونية للدفاع"، لكنها رفضت الكشف عن تفاصيل حججها أو أدلتها، مشيرة إلى ضرورة حماية مصالح الدولة.

ويعود الحكم محل الاستئناف إلى اتفاق أُبرم عام 2021 تفاوضت عليه المفوضية الأوروبية مع شركة فايزر نيابة عن دول الاتحاد الأوروبي. وكانت بولندا قد أوقفت قبول شحنات اللقاحات عام 2022، مستندة إلى تراجع الطلب وتأثير الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورفعت فايزر دعوى قضائية ضد بولندا ورومانيا في العام التالي، قبل أن تقضي محكمة في بروكسل في أبريل 2026 بأن وارسو لا تزال ملزمة بالعقد، وألزمتها بدفع نحو 1.3 مليار يورو، إضافة إلى الفوائد والتكاليف القانونية، مقابل الجرعات التي لم تتسلمها.

ودافعت فايزر عن الحكم البلجيكي، قائلة إنه يعكس "أهمية الالتزامات التعاقدية التي دعمت الاستجابة الأوروبية الناجحة للجائحة"، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ الحكم عبر الآليات القانونية المعمول بها.