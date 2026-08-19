قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تواصل استكمال تدريبات معلمي اللغة العربية استعدادًا لتطبيق البكالوريا المصرية
القيمة التسويقية لـ لامين يامال 6 أضعاف الأهلي قبل لقاء كأس خوان جامبر
خصم 50% على رسوم تراخيص المحال.. اعرف التفاصيل
بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربي واتحاد المستثمرين الأفرو - آسيوي
بشرى من التموين.. طرح اللحوم والدواجن واللبن والشاي ضمن منظومة الدعم النقدي
القبض على 3 رجال و7 سيدات يستغلون 14 طفلا في أعمال التسول بالقاهرة
وزيرة الإسكان تصدر قرارات بإزالة مخالفات بناء بقطع أراضٍ بالساحل الشمالي الغربي
زيادة 24 ريالا.. ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم
تنسيق الثانوية العامة 2026.. موعد تقليل الاغتراب وشروط التحويلات بين الكليات والمعاهد
روسيا تعلن عن تبادل جديد للأسرى بوساطة إماراتية
أمطار بـ ثلاث مناطق.. الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس
وزير الكهرباء يتابع مجريات تشغيل المرحلة الثانية من محطة أوبليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خصم 50% على رسوم تراخيص المحال.. اعرف التفاصيل

خصم 50% على رسوم تراخيص المحال.. اعرف التفاصيل
خصم 50% على رسوم تراخيص المحال.. اعرف التفاصيل
إسراء عبدالمطلب

تواصل الحكومة تطوير منظومة تراخيص المحال العامة بهدف تبسيط الإجراءات أمام أصحاب الأنشطة التجارية، وتشجيع المحال غير المرخصة على تقنين أوضاعها، بالتزامن مع التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا وتقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء إجراءات الترخيص.

وتتضمن التيسيرات الجديدة تخفيض رسوم تراخيص المحال بنسبة 50%، إلى جانب إتاحة تصريح تشغيل مؤقت في بعض الحالات، ووضع إطار زمني محدد لإنهاء الموافقات، فضلًا عن التعامل مع المحال الموجودة داخل عقارات مخالفة وفق ضوابط تمتد حتى نهاية عام 2027.

خصم 50% على رسوم تراخيص المحال

من أبرز التيسيرات المقدمة لأصحاب المحال، تخفيض رسوم الحصول على الترخيص بنسبة 50%، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية وتشجيع أصحاب الأنشطة التي تعمل دون ترخيص على الدخول في المنظومة الرسمية.

كما تستهدف المنظومة توحيد الإجراءات والرسوم على مستوى المحافظات، بما يحقق قدرًا أكبر من الوضوح أمام صاحب النشاط، ويحد من الاختلافات في إجراءات الحصول على الترخيص من محافظة إلى أخرى.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة إلى تنظيم الأنشطة التجارية وحصر المحال العامة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تساعد في معرفة الأنشطة القائمة فعليًا بمختلف المناطق.

تصريح مؤقت لتشغيل المحل

وتتضمن التيسيرات إتاحة تصريح تشغيل مؤقت لصاحب المحل، بما يسمح له بمباشرة نشاطه خلال فترة استكمال الموافقات والإجراءات المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من فترات الانتظار الطويلة التي قد تؤثر على أصحاب الأنشطة، مع استمرار الجهات المختصة في إجراء المعاينات والفحوص اللازمة والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تطوير منظومة التراخيص يستهدف تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمة، مع الحفاظ على الضوابط القانونية المنظمة للمحال العامة.

3 أشهر لإنهاء الموافقات

وتضع المنظومة الجديدة سقفًا زمنيًا لإنهاء الموافقات المطلوبة، بحيث لا تتجاوز مدة الإجراءات 3 أشهر، بما يمنح صاحب النشاط إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء طلب الترخيص.

كما تتضمن الإجراءات اعتبار عدم رد الجهة المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد القانونية المنظمة.

وبعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، يمكن إرسال الترخيص إلكترونيًا إلى المواطن، بما يقلل الحاجة إلى التردد على المصالح الحكومية أكثر من مرة.

خطوات استخراج ترخيص المحل أونلاين

تعتمد المنظومة الجديدة على إتاحة تقديم طلبات الترخيص إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، مع إمكانية متابعة الطلب دون الحاجة إلى الاعتماد الكامل على الإجراءات الورقية.

ويقوم صاحب المحل بإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة وفق طبيعة النشاط، ثم تتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة وإجراء المعاينات المطلوبة قبل استكمال إصدار الترخيص.

وتعمل المنظومة على الربط بين الجهات الحكومية المعنية بإصدار تراخيص المحال، بهدف تبادل البيانات والموافقات إلكترونيًا وتقليل الخطوات التي يحتاج المواطن إلى تنفيذها بنفسه.

موقف المحال الموجودة داخل عقارات مخالفة

وشملت التيسيرات أوضاع المحال الموجودة داخل عقارات بها مخالفات، حيث يمكن منحها تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027، أو لحين توفيق أوضاع العقار والتقدم بطلبات التصالح، وفقًا للقواعد المنظمة.

ولا يعني الترخيص المؤقت إعفاء العقار من المخالفات أو إلغاء الإجراءات القانونية الخاصة به، وإنما يستهدف التعامل مع الأنشطة القائمة ومنح أصحابها فرصة لتقنين أوضاعهم.

وفي المقابل، تستمر الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحال التي تعمل دون ترخيص أو لا تستوفي الاشتراطات المطلوبة.

قاعدة بيانات موحدة للمحال

ولا تقتصر المنظومة على إصدار التراخيص، وإنما تستهدف أيضًا إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال العامة على مستوى الجمهورية.

وتساعد هذه القاعدة في حصر الأنشطة التجارية ومعرفة طبيعتها وتوزيعها الجغرافي، بما يدعم عمليات التخطيط وتنظيم الأسواق، ويساهم في دمج الأنشطة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي.

مراكز تكنولوجية متنقلة لمساعدة أصحاب المحال

وبالتوازي مع الخدمات الإلكترونية، يجري التوسع في وسائل مساعدة المواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة التي يمكنها تقديم الدعم لأصحاب المحال والتعريف بخطوات وإجراءات الترخيص.

وتستهدف هذه الخدمات مساعدة أصحاب الأنشطة، خاصة من يحتاجون إلى دعم في استخدام الخدمات الرقمية أو استكمال طلبات الترخيص، بما يساهم في تسريع عملية تقنين الأوضاع وتحقيق الاستفادة من التيسيرات الجديدة.

رسوم تراخيص المحال خصم 50 التيسيرات الجديدة تخفيض رسوم تراخيص المحال أصحاب المحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

بيزيرا

ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار

بيزيرا

انتهت الأزمة .. خبر سار لجماهير الزمالك بشأن عودة «بيزيرا»

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني

اليوم.. إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

مارك فوتا

مارك فوتا: الأهلي الأفضل تاريخيًا في مصر.. والزمالك سيُنهي الدوري ثالثاً

عموتة والغندور

كلام غير صحيح .. «الجزيرة الإماراتي» يُحرج خالد الغندور بعد تصريحاته عن «عموتة»

بالصور

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ .. 8 أخطاء شائعة

ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة
ليه الهدوم بتطلع من الغسالة برائحة غير جيدة؟ 8 أخطاء شائعة

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد