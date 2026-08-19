القيمة التسويقية لـ لامين يامال 6 أضعاف الأهلي قبل لقاء كأس خوان جامبر

يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق المرتقبة أمام برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر.

وتقام المباراة على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، في مواجهة تجمع الأهلي بطل أفريقيا مع برشلونة، في واحدة من أبرز المباريات المنتظرة خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

القيمة التسويقية للاعبي برشلونة

ويسجل نادي برشلونة قيمة تسويقية وصلت لـ 1.19 مليار يورو قبل موقعة الأهلي ويعد أغلى لاعب في الفريق هو لامين يامال بقيمة تسويقية وصل لـ 220 مليون يورو وخلفه بيدري بـ 150 مليون يورو وباو كوبارسي بـ 100 مليون يورو وفيرمين لوبيز بـ 100 مليون يورو وأنتوني جوردون بـ 80 مليون يورو

وحده لامين يامال يتجاوز القيمة التسويقية للنادي الأهلي التي وصلت لـ 36.28 مليون يورو وفق ترانسفير ماركت.



موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».

وتقام المواجهة ضمن فعاليات بطولة كأس خوان جامبر، التي ينظمها برشلونة سنويًا قبل بداية الموسم، وتحمل أهمية خاصة في نسخة العام الحالي، كونها تشهد مشاركة الأهلي للمرة الأولى في تاريخ البطولة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبرشلونة

وتنقل مباراة الأهلي وبرشلونة عبر شبكة قنوات أون سبورت، بعدما نجحت الشركة المتحدة للرياضة في الحصول على الحقوق التلفزيونية الحصرية للمواجهة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أعلن نادي برشلونة عن بث فعاليات حفل تقديم الفريق والمباراة عبر منصة «برشلونة بلاي»، إلى جانب قناة النادي «بريميوم» على موقع «يوتيوب».

وتأتي هذه الحقوق إلى جانب البث التلفزيوني للمباراة عبر قنوات أون سبورت، لتتيح للجماهير المصرية والعربية متابعة المواجهة المرتقبة.