أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل جديدة بشأن موقف إمام عاشور، لاعب الأهلي، بعد غيابه عن المشاركة في المباريات الودية الأخيرة للفريق خلال معسكره الخارجي في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2026-2027.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته عبر برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت إف إم»، أن إصابة إمام عاشور السابقة مع منتخب مصر في الخامس من يوليو الماضي لم تعد تمثل عائقًا أمام مشاركته، بعدما تعافى منها وشارك بشكل طبيعي في التدريبات، مشيرًا إلى أن الإصابة ليست السبب وراء غيابه عن المباريات الحالية، وهو ما يثير التساؤلات حول موقفه من المشاركة مع الفريق.

موقف الأهلي من العروض الخارجية وتجديد العقد

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: إن هذا الغموض يتزامن مع تلقي اللاعب عروضًا جادة للاحتراف الأوروبي، في وقت لم يحسم فيه إمام عاشور بعد ملف تمديد عقده مع القلعة الحمراء.

ورغم إصدار النادي الاهلي بيانًا رسميًا قاطعًا يغلق من خلاله الباب تمامًا أمام رحيل عاشور أو أي عنصر أساسي آخر، إلا أن الرؤية الفنية أو الإدارية لمشاركة اللاعب في المباريات لا تزال مبهمة، حتى بعد التواصل المباشر مع بعض المسؤولين داخل النادي.



وفي ختام حديثه، وجّه شوبير نصيحة مباشرة إلى إمام عاشور على خلفية تفاعله الأخير مع جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مطالبًا إياه بضرورة الهدوء وعدم الإدلاء بأي تصريحات أو الدخول في أي أزمات في الوقت الراهن، حتى يتم إغلاق هذا الملف نهائيًا بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي.

فيما أرسل النادي خطابًا إلى نادي كونيا سبور التركي، قال فيه إنه «بالإشارة إلى طلبكم الحصول على خدمات لاعبنا إمام عاشور مقابل ٤.٥ ملايين دولار تُسدد على ثلاث سنوات، فإننا نبلغكم أن اللاعب ليس معروضًا للبيع هذا الموسم، ونتطلع إلى التعاون في المستقبل».

