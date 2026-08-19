شاشة مسطحة وبدون حواف.. وان بلس تُبهر الجميع بتقنية شاشة OnePlus 16 الجديدة

إذا كنت ممن يفضلون شراء هواتف وان بلس فيمكنك التفكير في شراء هاتف OnePlus 16. والذي سيأتي هاتف OnePlus 16 بشاشة BOE Oriental من الجيل الجديد، تدعم معدل تحديث 165 هرتز في جميع أنحاء النظام. وهذا يختلف عن مجرد توفير شاشة بمعدل 165 هرتز، إذ يُقال إن معدل التحديث الأعلى سيُعمّم على نطاق أوسع ليشمل المزيد من سيناريوهات النظام والتطبيقات، بدلاً من اقتصاره على استخدامات محددة. يُذكر أن هاتف OnePlus 15 مزود بالفعل بشاشة بمعدل 165 هرتز، مما يجعل هذا التوسع في استخدام هذه الميزة ترقيةً ملحوظةً لخليفة الهاتف.



يُقال إن الشاشة الجديدة تستخدم مادة X4 المُضيئة، التي طورتها شركتا OnePlus وBOE بالتعاون. وكانت OnePlus قد صرّحت سابقًا بأن هذه المادة تتفوق على مادة سلسلة M من سامسونج في الاختبارات الداخلية، كما أنها تتميز باستهلاك أقل للطاقة وعمر أطول. ومن المتوقع أيضًا أن يحتفظ هاتف OnePlus 16 بشاشة مسطحة ذات حواف رفيعة للغاية من جميع الجوانب الأربعة.

شاشة هاتف OnePlus 15



قد ترفع الألعاب معدل التحديث إلى مستويات أعلى، حيث تشير التقارير إلى أن هاتف OnePlus 16 قادر على الوصول إلى 185 هرتز في الألعاب المدعومة. كما أكدت OnePlus إجراء تحسينات على تقنيات الألعاب الخاصة بها، بما في ذلك تقنية معدل التحديث العالي، وFengchi Gaming Core، وتقنية المعالجات الثلاثية للرياضات الإلكترونية.

من المتوقع أن يُطرح الهاتف بنظام ColorOS 17، مع رسوم متحركة جديدة على مستوى النظام مصممة لجعل الانتقالات أكثر سلاسة على الشاشة ذات معدل التحديث العالي. وتشير التوقعات إلى أنه سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro القادم بتقنية 2 نانومتر .



تشمل المواصفات الأخرى المتوقعة لهاتف OnePlus 16 كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مع مستشعر بحجم 1/1.4 بوصة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 3.5x. من المتوقع إطلاقه في أكتوبر، على الرغم من أن الشركة لم تؤكد بعد مواصفاته أو تاريخ إطلاقه.