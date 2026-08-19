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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية عملاقة 7200 مللي أمبير! فيفو تطلق هاتفها الجديد Vivo Y31T 5G إليك أهم مواصفاته

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y31T 5G
مواصفات وميزات هاتف Vivo Y31T 5G

كشفت شركة فيفو بهدوء عن هاتف ذكي متوسط ​​المدى يدعم تقنية الجيل الخامس، وهو Vivo Y31T 5G، يتميز الهاتف ببطارية كبيرة، وشاشة بتردد 120 هرتز، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، وحماية بمعياري IP68 وIP69. إليك أهم مواصفاته.

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y31T 5G
 

مواصفات وميزات هاتف Vivo Y31T 5G
 

يتميز هاتف Vivo Y31T 5G بشاشة LCD مقاس 6.75 بوصة بدقة 1608 × 720 بكسل ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا يصل إلى 1250 شمعة/م² (HBM) وتغطية ألوان بنسبة 83% 
يستخدم الهاتف معالج سنابدراجون 4 من الجيل الثاني ، المصنّع بتقنية 4 نانومتر، بمعالج ثماني النواة بتردد يصل إلى 2.2 جيجاهرتز. ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي LPDDR4X وذاكرة تخزين UFS 3.1، مع إمكانية إضافة ذاكرة وصول عشوائي موسعة تصل إلى 6 جيجابايت عبر تحسينات البرمجيات.

فيفو Y31T 5G
 

يأتي هاتف Y31T 5G ببطارية نموذجية سعتها 7200 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 واط. وتدّعي شركة فيفو أن الهاتف يوفر ما يصل إلى 62 ساعة من تشغيل الموسيقى، و32 ساعة من تشغيل الفيديو، و10.2 ساعة من استخدام تطبيقات الملاحة، و11.4 ساعة من الألعاب، وذلك وفقًا لاختبارات معملية. ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بوكيه بدقة 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

يعمل هاتف Y31T 5G بنظام OriginOS 6 المبني على نظام Android 16، ويُقدم ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مسح الصور بالذكاء الاصطناعي، وإضافة التعليقات بالذكاء الاصطناعي، والمساعدة في كتابة النصوص بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي، وتحسينات اتصال SuperLink بالذكاء الاصطناعي. ويحمل الهاتف تصنيفي IP68 وIP69، ويدعم التصوير تحت الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة في ظروف محددة.
كما يوفر ميزات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع الجانبي، ومكبرات صوت مزدوجة، وشريحتي SIM نانو، واتصال 5G، وواي فاي، وبلوتوث، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومنفذ USB من النوع C.

سعر هاتف Vivo Y31T 5G

أعلنت شركة فيفو عن هاتف Y31T 5G بثلاثة خيارات من حيث سعة التخزين: 4 جيجابايت + 128 جيجابايت، 6 جيجابايت + 128 جيجابايت، و6 جيجابايت + 256 جيجابايت. وتشمل خيارات الألوان الأحمر ، والأخضر ، والذهبي . ولا تتوفر حاليًا أي معلومات حول سعر الجهاز

هاتف ذكي Vivo Y31T 5G بطارية كبيرة هاتف Vivo Y31T 5G نظام Android 16 الذكاء الاصطناعي

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