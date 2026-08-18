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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تطلق تحديث iOS 26.6.1 لإصلاح أكثر من 20 ثغرة أمنية في هواتف آيفون

iOS 26.6.1
iOS 26.6.1
احمد الشريف

أطلقت شركة "آبل" (Apple) الأمريكية تحديثاً برمجياً أمنياً عاجلاً يحمل الرقم "iOS 26.6.1" لمستخدمي هواتف "آيفون" (iPhone)، يتضمن حزمة إصلاحات لسد أكثر من 20 ثغرة أمنية تم رصدها في النظام ومكوناته الحيوية، وذلك وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع 9to5Mac التقني المتخصص في تغطية أخبار الشركة.

تفاصيل الثغرات الأمنية المعالجة ومحرك WebKit

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب رايان كريستوفل، أن سجل التغييرات الأمنية الرسمي الصادر عن آبل كشف عن تركيز التحديث على معالجة نقاط ضعف حرجة في النظام؛ حيث تركزت غالبية الإصلاحات داخل محرك تصفح الويب "WebKit" المشغل لمتصفح "سفاري" وعمليات عرض صفحات الإنترنت داخل التطبيقات، لمنع استغلال صفحات الويب الخبيثة في تنفيذ تعليمات برمجية غير مصرح بها.

كما تضمن التحديث سد ثغرات برمجية إضافية مرتبطة بنواة النظام الأساسية (Kernel)، ومعالجة الصور عبر مكتبة "ImageIO"، ومنظومة الصوت (Audio)، مما يحمي الأجهزة من مخاطر اختراق الذاكرة عند معالجة الملفات والوسائط الرقمية.

تحديثات أمنية متزامنة لمنصات ماك وآيباد وفيجن برو

أشار المصدر إلى أن إطلاق التحديث لم يقتصر على هواتف آيفون فحسب، بل شمل حزمة ترقيات أمنية موازية أصدرتها الشركة لمختلف أجهزتها؛ تضمنت إطلاق تحديث "iPadOS 26.6.1" لأجهزة آيباد اللوحية، وتحديث "macOS Tahoe 26.6.2" لحواسيب ماك، فضلاً عن إصدار تحديث أمني للأجهزة الأقدم التي لا تدعم الترقية إلى النظام الحالي تحت رقم "iOS 18.7.10" و"iPadOS 18.7.10".

كما أعلنت الشركة أنها ستنشر قريباً الملاحظات الأمنية الخاصة بنظارة الواقع المختلط "Vision Pro" عبر تحديث "visionOS 26.6.1" المتوقع أن يطابق نفس الإصلاحات.

توقيت الإطلاق ومواجهة مخاطر القرصنة بالذكاء الاصطناعي

بيّن تقرير موقع 9to5Mac أن صدور هذا التحديث يأتي قبل أسابيع معدودة من الموعد المنتظر للإعلان الرسمي عن نظام "iOS 27" خلال مؤتمر الخريف القادم، مما يرجح أن يكون هذا الإصدار هو التحديث الأخير لنظام "iOS 26". 

ولفت التقرير إلى أن آبل تخطط لزيادة وتيرة إرسال التحديثات الأمنية وتسريع دورة معالجة الثغرات بانتظام، نظراً للتصاعد الملحوظ في مخاطر التهديدات السيبرانية المعقدة ومحاولات الاختراق الإلكتروني المتطورة المدعومة بأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

طريقة تثبيت التحديث وتوصيات الأمان الفورية

ذكرت المصادر التقنية أن التحديث متاح حالياً للتحميل والتثبيت الهوائي لكافة المستخدمين المؤهلين حول العالم مجاناً، وذلك من خلال الدخول إلى تطبيق "الإعدادات" (Settings)، ثم الانتقال إلى قسم "عام" (General)، واختيار "تحديث البرامج" (Software Update)، حيث توصي الشركة بتثبيت التحديث بصورة عاجلة لحماية خصوصية المستخدمين وتفادي التعرض للاختراقات الأمنية المحتملة.

iOS 2661 iPhone آيفون Apple آبل

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