وداعا iPhone X.. آبل تنهي رسميا أحد أشهر هواتفها

أصبح هاتف iPhone X رسميا جزءا من تاريخ شركة آبل، بعدما أضافته الشركة إلى قائمة منتجاتها “القديمة أو المتقادمة” التي لم تعد تحصل على خدمات الدعم والصيانة الرسمية.

ويأتي ذلك بعد نحو 9 سنوات من إطلاق الهاتف في عام 2017، ليصبح iPhone X مدرجا ضمن صفحة الدعم الخاصة بمنتجات آبل التي انتهت فترة الضمان والخدمة الخاصة بها.

نهاية الدعم الرسمي

وفقا لسياسة آبل، توفر الشركة قطع الغيار وخدمات الصيانة لمنتجاتها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من آخر مرة طرحت فيها المنتج للبيع، وقد تمتد فترة توفير الخدمات والقطع إلى 7 سنوات، بحسب توافر القطع أو ما تفرضه القوانين المحلية.

وبإدراج iPhone X ضمن قائمة المنتجات المتقادمة، يصبح الحصول على قطع الغيار أو إصلاح الهاتف عبر القنوات الرسمية أكثر صعوبة، ما قد يدفع مالكي الجهاز إلى الاعتماد على مراكز الصيانة المستقلة أو سوق الأجهزة وقطع الغيار المستعملة للحفاظ عليه في الخدمة.

iPhone X

iPhone X.. نقطة تحول في تاريخ آبل

لم يكن iPhone X مجرد إصدار جديد ضمن سلسلة هواتف آبل، بل مثل واحدة من أكبر التحولات التصميمية في تاريخ الشركة.

فبعد سنوات من اعتماد تصميم متقارب في هواتف iPhone 6 وiPhone 7 وiPhone 8، قدمت آبل مع iPhone X تصميما مختلفا جذريا، إذ تخلت للمرة الأولى عن زر Home ومستشعر بصمة Touch ID، واستبدلتهما بتقنية التعرف على الوجه Face ID.

كما كان الهاتف أول iPhone يأتي بشاشة OLED، مع تصميم يمتد من الحافة إلى الحافة تقريبا، وأطلقت آبل عليها اسم Super Retina، في إشارة إلى دقة الشاشة وجودتها الأعلى.

وحصل الهاتف أيضا على هيكل أكثر فخامة، يجمع بين إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ وواجهة وخلفية زجاجية، بينما بلغ سعره عند الإطلاق 999 دولارا، ليكون في ذلك الوقت أغلى هاتف آيفون تطرحه الشركة.

النوتش الذي أصبح علامة مميزة

أثار الجزء العلوي من شاشة iPhone X، المعروف باسم النوتش Notch، انتقادات وسخرية من منافسي آبل عند إطلاق الهاتف، لكنه تحول لاحقًا إلى تصميم مميز ارتبط بالجيل الجديد من هواتف الشركة.

أما تقنية Face ID التي قدمها الهاتف، فما زالت حتى اليوم من أبرز تقنيات المصادقة البيومترية المستخدمة في هواتف آبل.

ومع دخول iPhone X قائمة الأجهزة المتقادمة، تنتهي رسميا رحلة أحد أكثر إصدارات iPhone تأثيرا، بعد أن ساهم في تحديد ملامح تصميم الهواتف التي جاءت بعده لسنوات.

وكان iPhone X قد مثل عند إطلاقه قفزة كبيرة في تصميم iPhone، وهو ما جعل خروجه من قائمة الأجهزة المدعومة رسميا محطة لافتة في تاريخ آبل.