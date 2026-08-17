قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انطلاق تقليل الاغتراب.. التسجيل عبر هذا الرابط
صلاة الضحى.. عدد ركعاتها ووقتها وفضلها وكيفية أدائها
64 سيارة فقط حول العالم.. الكشف عن جوردن موراي S1 الجديدة
53 % انخفاضا خلال عامين| تراجع أعداد الإسرائيليين العائدين.. وزيادة المغادرين
آخر فرصة للتسجيل في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026.. عبر هذا الرابط
بورصة الدواجن الآن.. تراجع أسعار الفراخ والبانيه| وهذا ثمن البيض
هل صيام يوم المولد النبوي جائز؟.. الإفتاء توضح حكم صيام يوم 12 ربيع الأول
زلزال جديد بقوة 5.87 ريختر يضرب فلوريس الإندونيسية
للحاصلين على الشهادة الثانوية.. مزايا الإلتحاق بالمعاهد الصحية الشرطية
دعاء الفجر لزوال الكرب.. أدعية مأثورة لتفريج الهموم وقضاء الحوائج
سعر ومواصفات تويوتا لاند كروزر 2026 في السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تقرير يطالب أبل بتطبيق نظام سمات الألوان الشاملة في تحديثات iOS القادمة

آبل
آبل

استعرض تقرير تقني نشره موقع 9to5Mac المتخصص في متابعة أخبار شركة "آبل"، مسار التحولات الجذرية التي شهدتها خيارات التخصيص البصري في نظام تشغيل هواتف آيفون "iOS"، داعياً الشركة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة تطويرية كبرى عبر تبني نظام سمات لونية شامل يحاكي لغة التصميم "Material You" لتشمل كافة واجهات النظام والتطبيقات المتوافقة.

المراحل التاريخية لتطور أدوات التخصيص في نظام iOS

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب مايكل بوركهارت، أن شركة آبل اتجهت تدريجياً على مدار السنوات الأخيرة نحو كسر القيود الصارمة ومنح المستخدمين حرية أكبر في تخصيص واجهات هواتفهم الذكية. 

وبدأ هذا المسار مع إتاحة تخصيص شاشة القفل والخطوط وإضافة الأدوات المصغرة في تحديث "iOS 16"، ثم إمكانية تلوين أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية في تحديث "iOS 18"، وتلاها تقديم الأيقونات الشفافة في نظام "iOS 26"، وصولاً إلى إضافة شريط التحكم التفاعلي الزجاجي السائل (Liquid Glass slider) في تحديث "iOS 27" المرتقب.

مقترح لغة تصميم الألوان الموحدة وتكاملها مع الملحقات

أشار المصدر إلى أن الخطوة المنطقية القادمة لتطوير واجهة مستخدم "iOS" تكمن في توسيع نطاق تلوين الأيقونات ليمتد إلى داخل التطبيقات ذاتها، بدلاً من الاقتصار التقليدي على خياري الوضع الفاتح والوضع الداكن فقط. 

واقترح التقرير تطبيق نموذج مماثل لنظام "Material You" في أندرويد، على أن يعتمد في آيفون على استخراج الألوان من أيقونات الشاشة الرئيسية أو خلفية الهاتف، أو مطابقتها مع ألوان حافظات "MagSafe" المغناطيسية التي أتاحتها آبل مؤخراً لربط ألوان النظام بالملحقات الخارجية بصورة تلقائية وأنيقة.

تجارب آبل في بيئة مطوري Xcode وأنظمة تشغيل Mac

بيّن التقرير أن شركة آبل تمتلك بالفعل أساساً برمجياً قوياً لهذه الميزات داخل منظومتها الحالية؛ حيث أضافت الشركة حزمة واسعة من سمات الألوان الجذابة إلى بيئة التطوير البرمجية "Xcode" المخصصة للمطورين خلال مؤتمر المطورين العالمي "WWDC" الأخير. 

وعلاوة على ذلك، يتيح نظام تشغيل حواسيب ماك "macOS" ميزة تحديد لون تمييز موحد (Tint Color) للتطبيقات الخارجية، مما يثبت جاهزية البنية البرمجية لتعميم هذه التجربة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية "iPadOS".

آفاق التخصيص المستقبلي لتجربة المستخدم في هواتف آيفون

ذكر تقرير موقع 9to5Mac أن إضافة سمات الألوان الشاملة سيمثل نقلة نوعية في تجربة الاستخدام اليومي لأجهزة آبل، معتبراً أن منح المستخدمين القدرة على تنسيق الواجهة بأسلوب شخصي يعكس التوجه الحديث لشركة آبل نحو توفير بيئة تفاعلية مرنة تتجاوز القوالب الكلاسيكية الثابتة وتواكب تطلعات المستخدمين للتحديثات البرمجية القادمة.

آبل iOS iOS 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أعطاه لها زوجها.. عقار جنسي ينهي حياة عروس بدار السلام

موعد حجز شقق الايجار التمليكي2026

لو عمرك أقل من 35.. الفئات المستحقة لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026

أسرة التجمع

اعترافات صادمة لـ قاتـ.ل أسرة التجمع.. خطط لمكان دفن الضحية وطلب منه 300 ألف جنيه قبل إطلاق النار.. خاص

تنسيق 2026

الطب 80% والتمريض 53%.. ننشر تنسيق الجامعات الأهلية 2026 كاملًا

امام عاشور

7 ملايين يورو.. محمد العدل يثير الجدل حول قيمة شراء إمام عاشور

زيادة جديدة في الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم خلال أيام.. كم سيدفع المستأجر؟

موعد إجازة المولد النبوي2026

إجازة المولد النبوي 2026.. الإجازات الرسمية الأخيرة في 2026

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم يتراجع أمام الجنيه.. اعرف آخر الأسعار

ترشيحاتنا

آبل

أبل تدرج هاتف iPhone X رسميا في قائمة المنتجات المتقادمة وتنهي دعمه

اطارات السيارة

7 علامات تدل على تلف إطارات سيارتك.. ما هم؟

فيراري لوتشي

فيراري لوتشي الكهربائية تباع بسعر لا يصدق.. تفاصيل

بالصور

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

فيديو

مصر مصر بعد كثرة الزلازل

منذ بداية أغسطس.. 7 زلازل تهز العالم| هل تبعث الأرض برسالة خاصة؟ وما موقف مصر

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

سحر رامي: حسين الإمام لسه معايا وبيكلمنى فى أحلامي .. وهذا الشخص الأنسب لتجسيد سيرته الذاتية |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قبل أن تُحَاسبوا !!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: جبر الخواطر: بلسم الوجدان ومرفأ الأمان

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: مصطفى كامل.. محامي القضية المصرية

د. هبة جمال

د.هبة جمال تكتب: أخطار الذكاء الإصطناعي على مستقبل محللي المعلومات والمضمون (العقل البديل)

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

المزيد