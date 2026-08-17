تقرير يطالب أبل بتطبيق نظام سمات الألوان الشاملة في تحديثات iOS القادمة

استعرض تقرير تقني نشره موقع 9to5Mac المتخصص في متابعة أخبار شركة "آبل"، مسار التحولات الجذرية التي شهدتها خيارات التخصيص البصري في نظام تشغيل هواتف آيفون "iOS"، داعياً الشركة الأمريكية إلى اتخاذ خطوة تطويرية كبرى عبر تبني نظام سمات لونية شامل يحاكي لغة التصميم "Material You" لتشمل كافة واجهات النظام والتطبيقات المتوافقة.

المراحل التاريخية لتطور أدوات التخصيص في نظام iOS

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب مايكل بوركهارت، أن شركة آبل اتجهت تدريجياً على مدار السنوات الأخيرة نحو كسر القيود الصارمة ومنح المستخدمين حرية أكبر في تخصيص واجهات هواتفهم الذكية.

وبدأ هذا المسار مع إتاحة تخصيص شاشة القفل والخطوط وإضافة الأدوات المصغرة في تحديث "iOS 16"، ثم إمكانية تلوين أيقونات التطبيقات على الشاشة الرئيسية في تحديث "iOS 18"، وتلاها تقديم الأيقونات الشفافة في نظام "iOS 26"، وصولاً إلى إضافة شريط التحكم التفاعلي الزجاجي السائل (Liquid Glass slider) في تحديث "iOS 27" المرتقب.

مقترح لغة تصميم الألوان الموحدة وتكاملها مع الملحقات

أشار المصدر إلى أن الخطوة المنطقية القادمة لتطوير واجهة مستخدم "iOS" تكمن في توسيع نطاق تلوين الأيقونات ليمتد إلى داخل التطبيقات ذاتها، بدلاً من الاقتصار التقليدي على خياري الوضع الفاتح والوضع الداكن فقط.

واقترح التقرير تطبيق نموذج مماثل لنظام "Material You" في أندرويد، على أن يعتمد في آيفون على استخراج الألوان من أيقونات الشاشة الرئيسية أو خلفية الهاتف، أو مطابقتها مع ألوان حافظات "MagSafe" المغناطيسية التي أتاحتها آبل مؤخراً لربط ألوان النظام بالملحقات الخارجية بصورة تلقائية وأنيقة.

تجارب آبل في بيئة مطوري Xcode وأنظمة تشغيل Mac

بيّن التقرير أن شركة آبل تمتلك بالفعل أساساً برمجياً قوياً لهذه الميزات داخل منظومتها الحالية؛ حيث أضافت الشركة حزمة واسعة من سمات الألوان الجذابة إلى بيئة التطوير البرمجية "Xcode" المخصصة للمطورين خلال مؤتمر المطورين العالمي "WWDC" الأخير.

وعلاوة على ذلك، يتيح نظام تشغيل حواسيب ماك "macOS" ميزة تحديد لون تمييز موحد (Tint Color) للتطبيقات الخارجية، مما يثبت جاهزية البنية البرمجية لتعميم هذه التجربة على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية "iPadOS".

آفاق التخصيص المستقبلي لتجربة المستخدم في هواتف آيفون

ذكر تقرير موقع 9to5Mac أن إضافة سمات الألوان الشاملة سيمثل نقلة نوعية في تجربة الاستخدام اليومي لأجهزة آبل، معتبراً أن منح المستخدمين القدرة على تنسيق الواجهة بأسلوب شخصي يعكس التوجه الحديث لشركة آبل نحو توفير بيئة تفاعلية مرنة تتجاوز القوالب الكلاسيكية الثابتة وتواكب تطلعات المستخدمين للتحديثات البرمجية القادمة.