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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميزة انتظرها مستخدمو أندرويد طويلا.. أندرويد 17 يستعير واحدة من أشهر مزايا آيفون

أندرويد 17 يستعير واحدة من أشهر مزايا آيفون
أندرويد 17 يستعير واحدة من أشهر مزايا آيفون
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة جوجل، لإضافة ميزة جديدة إلى هواتف Pixel تتيح للمستخدمين قفل التطبيقات بشكل مباشر من داخل نظام أندرويد، وذلك مع الإصدار التجريبي الثالث من Android 17 QPR2.

وتأتي ميزة قفل التطبيقات App Lock كحل لموقف شائع، خاصة عندما يعطي المستخدم هاتفه لشخص آخر، إذ تمنع المتطفلين من فتح التطبيقات الحساسة، مثل تطبيقات المراسلة والخدمات المصرفية.

قفل التطبيقات ببصمة الإصبع أو رمز PIN

يمكن للمستخدم تفعيل الميزة بسهولة من خلال الضغط مطولا على أيقونة التطبيق، ثم اختيار قفل التطبيقات App Lock من قائمة الإجراءات التي تظهر على الشاشة.

وبمجرد قفل التطبيق، سيطلب النظام من أي شخص يحاول فتحه إدخال رمز PIN أو استخدام بصمة الإصبع، ما يمنع الوصول إلى محتوياته دون إذن صاحب الهاتف.

الحماية تمتد إلى الإشعارات والأدوات

ولا تقتصر الميزة على وضع شاشة قفل أمام التطبيق، إذ تخفي أيضا جوجل محتوى إشعارات التطبيق المقفل، وبالتالي لن تظهر معاينات الرسائل أو المعلومات الحساسة على شاشة القفل.

كما تختفي الأدوات والاختصارات المرتبطة بالتطبيق، لمنع استخدام طرق بديلة للوصول إلى محتواه دون فتحه بالطريقة المعتادة.

لكن هناك استثناء مهم، إذ ستظل خدمات أو وكلاء الذكاء الاصطناعي التي سبق أن منحها المستخدم صلاحية الوصول إلى التطبيق قادرة على الوصول إلى بياناته. 

وبعبارة أخرى، تستهدف الميزة منع الأشخاص الآخرين من التجسس على التطبيقات، وليس إلغاء الصلاحيات التي سبق منحها لخدمات موثوقة.

ميزة قفل التطبيقات App Lock

إدارة التطبيقات المقفلة من الإعدادات

ويمكن للمستخدمين إدارة قائمة التطبيقات المحمية من خلال المسار: الذهاب إلى الإعدادات> الأمان والخصوصية > قفل التطبيقات، ومن هذه الصفحة، يمكن إضافة التطبيقات إلى القائمة أو إلغاء قفلها بسرعة.

وتعد ميزة App Lock من الإضافات التي طال انتظارها على أندرويد، خصوصا لحماية التطبيقات التي تحتوي على معلومات شخصية أو مالية.

ومن المتوقع طرح Android 17 QPR2 رسميا في ديسمبر المقبل، ما يعني أن مستخدمي Pixel قد يحصلون قريبا على وسيلة مدمجة وبسيطة لإبعاد المتطفلين عن تطبيقاتهم الأكثر حساسية.

قفل التطبيقات أندرويد 17 هواتف Pixel ميزة جديدة

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