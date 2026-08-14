وداعا لشكل المحادثات التقليدي.. واتساب يختبر ثيمات متحركة على آيفون

يستعد واتساب لإضافة ميزة جديدة إلى إصدار iOS تتيح للمستخدمين تخصيص المحادثات باستخدام ثيمات وخلفيات متحركة، في خطوة تهدف إلى منح تجربة المراسلة طابعا أكثر شخصية.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع مزايا واتساب، تختبر الشركة حاليا ثيمات المحادثات مع خلفيات متحركة ضمن الإصدار التجريبي لـ واتساب رقم 26.31.10.74 المتاح عبر منصة TestFlight.

ومن المتوقع أن توفر الميزة الجديدة ثلاث فئات رئيسية للثيمات، هي:

- Featured: وتتضمن خلفيات متحركة، يرجح أن تكون حركتها بسيطة حتى لا تشتت الانتباه عن المحادثة.

- Doodle: تعتمد على خلفيات تحتوي على رسومات وأنماط مرسومة.

- Minimal: تقدم خلفيات بسيطة وأقل ازدحاما للعناصر البصرية.

واتساب يختبر ثيمات محادثات بخلفيات متحركة على آيفون

وإلى جانب تغيير الخلفية، سيتيح واتساب للمستخدمين اختيار لون فقاعات الدردشة بما يتناسب مع كل ثيم، ما يوفر خيارات أوسع لتخصيص شكل المحادثات.

وتشير التقارير إلى أن الثيمات ستعمل بطريقة متشابهة على أجهزة آيفون وأندرويد، إلا أن الميزة لا تزال قيد التطوير، ومن المتوقع طرحها للمستخدمين في إصدار مستقبلي من التطبيق.

تحديثات جديدة على واتساب

يأتي اختبار الثيمات الجديدة بعد سلسلة من التحديثات التي أضافها واتساب مؤخرا إلى منصته، من بينها تطوير ميزة الاستطلاعات، التي أصبحت تتيح تحديد موعد نهائي للتصويت والسماح بالمشاركة بشكل مجهول.

كما أطلق التطبيق ميزة @all، التي تتيح لأعضاء المجموعات تنبيه جميع المشاركين من خلال الإشارة إليهم دفعة واحدة.

وأتاح واتساب أيضا إنشاء مجموعة دردشة جديدة انطلاقا من مجموعة موجودة، دون الحاجة إلى إعادة اختيار وإضافة المشاركين بشكل منفصل.

وفي تحديث آخر، حصل إصدار واتساب للويب على دعم المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو، مع تأكيد أن هذه المكالمات مشفرة من الطرف إلى الطرف.