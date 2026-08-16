خطر خفي يطارد مستخدمي آيفون.. آبل ترسل تحذيرات سرية في 110 دول

أرسلت شركة آبل، الخميس، دفعة جديدة من إشعارات التهديد إلى عدد من عملائها الذين تشتبه في أنهم ربما تعرضوا للاستهداف من جانب برمجيات تجسس مرتزقة.

وقالت الشركة المصنعة لهواتف آيفون، في بيان شاركته مع موقع “TechCrunch” التقني، إنها أخطرت عددا غير محدد من المستخدمين الذين استهدفوا في 110 دول، مشيرة إلى أنها أخطرت عملاء في أكثر من 150 دولة حتى الآن.

وكانت آبل قد بدأت إرسال إشعارات التهديد إلى المستخدمين في أواخر عام 2021.

وقالت الشركة: “إن التكلفة الباهظة، والتطور التقني الكبير، والطبيعة العالمية لهجمات برمجيات التجسس المرتزقة تجعلها من بين أكثر التهديدات الرقمية تقدما في العالم اليوم”.

وأضافت: “ولهذا السبب، لا تنسب آبل هذه الهجمات أو إشعارات التهديد الناتجة عنها إلى مهاجمين محددين أو مناطق جغرافية بعينها”.

وعادة ما ترسل هذه الإشعارات إلى أشخاص يعتقد أنهم تعرضوا للاستهداف بشكل فردي بسبب “هويتهم أو طبيعة عملهم”، ومن بينهم صحفيون وناشطون وسياسيون ودبلوماسيون.

وتركز هذه الهجمات عادة على عدد محدود جدا من الأشخاص وأجهزتهم، كما تتسم بدرجة تطور تفوق بكثير أنشطة الجرائم الإلكترونية التقليدية، نظرا إلى الوقت والموارد الكبيرة التي تستثمرها الجهات المطورة لبرمجيات التجسس في ابتكار ثغرات يمكن استغلالها لإيصال برمجيات المراقبة إلى الأجهزة المستهدفة.

وتصف آبل إشعارات التهديد التي ترسلها بأنها تنبيهات عالية الثقة تشير إلى أن المستخدم تعرض للاستهداف تحديدا بواسطة هجوم يعتمد على برمجيات تجسس مرتزقة، داعية من يتلقون هذه التنبيهات إلى التعامل مع التهديد بجدية.

وأوضحت الشركة في الوقت نفسه أنها لا تستطيع الكشف عن التفاصيل التي تدفعها إلى إصدار هذه التنبيهات، لأن نشر مثل هذه المعلومات قد يساعد مطوري برمجيات التجسس والمهاجمين على تحسين أساليبهم استجابةً لما يتم الكشف عنه علنا.

وتصل إشعارات التهديد إلى المستخدمين بثلاث طرق مختلفة:

- يظهر تنبيه “إشعار تهديد من آبل” على هاتف آيفون، سواء على شاشة القفل أو ضمن الإعدادات.

- يرسل إشعار إلى عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحساب آبل الخاص بالمستخدم.

- يظهر شريط تنبيه بالتهديد في أعلى صفحة حساب آبل الخاصة.

ولتقليل مخاطر الاختراق، توصي آبل بتحديث الأجهزة إلى أحدث إصدار من البرمجيات، وتأمينها باستخدام رمز مرور أو Touch ID أو Face ID، وتفعيل المصادقة الثنائية 2FA لحساب آبل، وتشغيل ميزة حماية الجهاز المسروق Stolen Device Protection، وعدم تثبيت التطبيقات إلا من مصادر موثوقة، وتفعيل نمط التأمين Lockdown Mode، إلى جانب تجنب فتح الروابط أو المرفقات الواردة من مرسلين مجهولين.