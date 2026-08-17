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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أبل تدرج هاتف iPhone X رسميا في قائمة المنتجات المتقادمة وتنهي دعمه

آبل
آبل
احمد الشريف

أدرجت شركة "أبل" (Apple) الأمريكية هاتف "iPhone X" وحاسوب "MacBook Pro" مقاس 15 بوصة لعام 2018 ضمن قائمتها الرسمية للمنتجات المتقادمة (Obsolete Products)، لتنهي بذلك كافة خدمات الدعم الفني والصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية للجهازين، وذلك وفقاً لما أورده موقع MacRumors وموقع GSMArena استناداً إلى تحديث رسمي على موقع الدعم الفني التابع للشركة.

الفارق بين المنتجات العتيقة والمتقادمة وفق معايير آبل

أوضح التقرير أن شركة أبل تعتمد تصنيفاً محدداً لدورة حياة منتجاتها، حيث تعتبر الأجهزة "عتيقة" (Vintage) عندما يتوقف توزيعها وبيعها لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، وتقدم لها خدمات الصيانة وقطع الغيار خلال تلك الفترة شرط توفرها لدى مراكز الخدمة. 

وفي المقابل، تنتقل الأجهزة تلقائياً إلى فئة "المتقادمة" (Obsolete) بمجرد مرور أكثر من سبع سنوات على وقف مبيعاتها الرسمية، وهو ما انطبق على هاتف "آيفون X" الذي أوقفت آبل بيعه رسمياً في سبتمبر 2018 بعد عام واحد من طرحه، مع استمرار بيعه لدى بعض الموزعين المعتمدين لفترة أطول.

توقف خدمات الصيانة وقطع الغيار في المراكز المعتمدة

أشار المصدر إلى أن انتقال الهاتف إلى قائمة المنتجات المتقادمة يترتب عليه توقف متاجر "آبل ستور" وشبكة مقدمي الخدمات المعتمدين من آبل (AASPs) عن استقبال الجهاز لإجراء أي إصلاحات للأعطال العتادية، بالإضافة إلى الامتناع عن توفير أو طلب أي قطع غيار بديلة له. 

ويفرض هذا الإجراء على المستخدمين الذين لا يزالون يحتفظون بهاتف "iPhone X" الاعتماد كلياً على ورش ومراكز الصيانة الخارجية غير المعتمدة واستخدام قطع غيار تجارية في حال تعرض الجهاز للأعطال.

مكانة iPhone X التاريخية في تطور الهواتف الذكية

بيّن تقرير موقع MacRumors أن هاتف "iPhone X" طُرح في نوفمبر 2017 احتفالاً بالذكرى العاشرة لإطلاق سلسلة الآيفون، وأحدث تحولاً جذرياً في تصميم الهواتف الذكية الحديثة. 

وشهد الهاتف الاستغناء التام عن زر الشاشة الرئيسية الكلاسيكي ومستشعر بصمة الإصبع (Touch ID)، والاعتماد لأول مرة على نظام التعرف على الوجه (Face ID)، وشاشة "OLED" الكاملة الممتدة من الحافة إلى الحافة مع النتوء العلوي (Notch)، إلى جانب الهيكل المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ والواجهة الخلفية الزجاجية، وهي عناصر شكلت الأساس التصميمي لأجيال الآيفون اللاحقة.

حاسوب MacBook Pro والتحديثات البرمجية الأخيرة

ذكرت المصادر التقنية أن القائمة شملت كذلك حاسوب "MacBook Pro" مقاس 15 بوصة لعام 2018، مع استثناء يتيح استمرار خدمة استبدال البطارية لأجهزة ماك لمدة تصل إلى 10 سنوات من تاريخ انتهاء البيع، شريطة توفر القطع اللازمة. 

وعلى صعيد البرمجيات، توقف الدعم البرمجي الرئيسي لهاتف "iPhone X" عند نظام التشغيل "iOS 16" (وتحديداً التحديث الفرعي iOS 16.7.16)، في حين انتهت التحديثات البرمجية لجهاز ماك بوك برو المذكور عند نظام "macOS 15.7.7".

آبل هاتف iPhone X Apple

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