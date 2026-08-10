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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

T-Mobile تقدم iPhone 17 مجاناً لعملائها في عطلة نهاية الأسبوع

iPhone 17
iPhone 17
احمد الشريف

أعلنت شركة T-Mobile الأمريكية عن عروض ترويجية جديدة تتيح للعملاء الحصول على هاتف iPhone 17 مجاناً، وذلك عبر خطط بيانات محددة، مع خيارات تشمل الاستبدال أو التبديل إلى الشبكة، وفقاً لما ذكرته مجلة "ماشابل" .

عرض iPhone 17 المجاني مع خطط Experience

أوضحت المجلة أن T-Mobile تقدم iPhone 17 مجاناً للعملاء الذين يسجلون في خطة Experience More أو Experience Beyond لمدة 24 شهراً، مع استبدال هاتف مؤهل . 

ويشمل العرض ضريبة المبيعات ورسوم الاتصال لمرة واحدة، وهي الرسوم الوحيدة التي يتحملها العميل .

عرض iPhone 17 Pro المجاني للمحولين إلى T-Mobile

ذكر التقرير أن العملاء الجدد الذين يحولون أرقامهم إلى شبكة T-Mobile ويسجلون في خطة Experience Beyond يمكنهم الحصول على iPhone 17 Pro مجاناً، دون الحاجة إلى استبدال أي هاتف . 

وأكدت المجلة أن هذا العرض موجه بشكل خاص للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف متطور بتكلفة صفرية .

توقيت العرض مقارنة بإصدارات iPhone القادمة

أشارت ماشابل إلى أن هذا العرض يأتي في وقت يشهد ارتفاعاً في أسعار آبل بسبب أزمة الذاكرة (RAMageddon)، مما يجعل العروض المجانية جذابة . 

ومع ذلك، نبهت إلى أن iPhone 18 Pro وPro Max من المتوقع إطلاقهما في خريف 2026، بينما قد يتم الكشف عن iPhone 18 وiPhone 18e وiPhone Air الجديد في مارس 2027، مما قد يدفع بعض المستخدمين للترقب أو الاستفادة من العرض الحالي لجهاز iPhone 17 الذي لا يزال قوياً .

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